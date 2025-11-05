Carlos Forbs, la estrella del Brujas, destrozó a la endeble defensa del Barcelona con una velocidad y su inteligencia para romper siempre la línea de fuera de juego. El atacante portugués le hizo dos goles y repartió una asistencia en este duelo de Champions League y fue protagonista para confirmar el pinchazo culé.

El partidazo del Brujas contra el Barcelona tuvo un gran nombre y no fue otro que el de Carlos Forbs. Su partido fue impresionante. En velocidad siempre fue imparable cogiendo la espalda de la defensa blaugrana. Nunca cayó en fuera de juego y fue un tormento invencible para la zaga culé.

El inicio del gran partido de Carlos Forbs empezó pronto, a los seis minutos de partido. Su gran carrera por banda derecha, la primera del partido, rompiendo el fuera de juego gracias a un error de Koundé, dejó solo a Tresoldi para el 1-0.

Pero había más de Forbs. En el 16 Tzolis le mandó un pase largo a la contra y se plantó solo ante Szczesny. No falló en el mano a mano, hizo el 2-1 y su primer gol en su gran noche. Y su tercera perla llegó en el minuto 63, dos minutos después del empate a dos. Otra carrera de Forbs a la contra para plantarse en otro mano a mano, picadita al portero polaco y otro tanto más. 3-2 y doblete del portugués.

De un córner a favor a una contra mortal. Forbs quiere noche de Brujas 🧹.#UCL #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/zvWunGaBhS — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) November 5, 2025

El partido de Carlos Forbs pudo tener mejores minutos cuando con 3-3 cayó derribado por Balde en el área culé y Taylor pitó penalti. Pero el VAR salvó al cuadro culé y evitó el hat-trick del delantero. Un extremo que firmó la mejor noche de su temporada y quizás de su carrera.

Solamente tiene 21 años este Forbs, portugués y canterano del Manchester City. Pasó por sus equipos sub-18, sub-21 y sub-21. Luego pasó a la cantera del Ajax y llegó a debutar con el primer equipo. De ahí pasó a los Wolves en la Premier y esta temporada es uno de los grandes fichajes del Brujas. Su noche de Champions contra el Barcelona será difícil de olvidar.