Así han quedado los cuartos de la Copa África: estos son los horarios de las semifinales y cómo ver por TV en directo gratis

La Copa África entra en su recta final y ya sólo quedan cuatro selecciones en la competición. Estos países se enfrentarán en una semifinales que serán apasionantes, ya que habrá mucha calidad sobre el terreno de juego con futbolistas como Brahim Díaz, Mohamed Salah, Sadio Mané o Victor Osimhen. Te contamos la fecha, horario y canal de televisión para que puedas ver en directo y en vivo online todo lo que ocurra en estos encuentros de esta competición continental.

Estos han sido los resultados de los cuartos de la Copa África

Los cuartos de final de la Copa África han sido apasionantes. Los últimos ocho equipos clasificados se veían las caras en cuatro eliminatorias apasionantes. Senegal hizo los deberes y no se dejó sorprender por Malí. Marruecos, la gran favorita, se hizo fuerte y pasó por encima de Camerún. Egipto tampoco falló en su duro compromiso frente a Costa de Marfil, pero el duelo que todo el mundo quería ver era el Argelia – Nigeria. Ambos combinados habían conseguido pleno de victorias y finalmente fueron los nigerianos los que se llevaron el gato al agua y continúan con opciones de lograr el título.

Malí 0–1 Senegal.

Camerún 0–2 Marruecos.

Argelia 0–2 Nigeria.

Egipto 3–2 Costa de Marfil.

Cuándo son las semifinales de la Copa África y dónde ver por TV

Habrá que esperar unos días para poder disfrutar de unas apasionantes semifinales de la Copa África. Dos de las grandes favoritas como son Nigeria y Marruecos se enfrentarán en un choque en el que Brahim Díaz espera volver a ser importante para los suyos, pero no se podrán confiar pese a jugar en casa.

Sin duda, el Senegal – Egipto también tendrá su morbo, ya que será el reencuentro de Sadio Mané y Mohamed Salah, futbolistas que tantas alegrías le dieron al Liverpool. Las semifinales se jugarán el mismo día para que los dos equipos que ganen tengan prácticamente el mismo tiempo de descanso para la gran final del próximo domingo de la Copa África.

Senegal – Egipto. Miércoles 14 de enero a las 18:00 horas. Movistar+.

Nigeria – Marruecos. Miércoles 14 de enero a las 21:00 horas.

Resultados de los octavos de la Copa África

Senegal 3–1 Sudán.

Malí 1 (3)–(2) 1 Túnez.

Marruecos 1–0 Tanzania.

Sudáfrica 1–2 Camerún.

Egipto 3–1 Benín.

Nigeria 4–0 Mozambique.

Argelia 1–0 RD Congo.

Costa de Marfil 3–0 Burkina Faso.

Así quedaron los grupos de la Copa África

Uno de los momentos más emocionantes de esta Copa África fue la fase de grupos, ya que en los seis cuadros que había todas las selecciones lo dieron todo para intentar buscar un hueco en los octavos de final. Sólo la mitad de ellos fueron capaces de obtener ese billete para la ronda eliminatoria, pero los aficionados pudieron disfrutar de grandes partidazos, aunque no se produjo ninguna sorpresa y las grandes favoritas acabaron avanzando de ronda, aunque Nigeria y Argelia fueron los únicos países en conseguir el pleno de victorias.

Grupo A

Marruecos – 7 puntos. Malí – 3 puntos. Comoras – 2 puntos. Zambia – 2 puntos.

Grupo B

Egipto – 7 puntos. Sudáfrica – 6 puntos. Angola – 2 puntos. Zimbabue – 1 punto.

Grupo C

Nigeria –9 puntos. Túnez – 4 puntos. Tanzania – 2 puntos. Uganda – 1 punto.

Grupo D

Senegal – 7 puntos. RD Congo – 7 puntos. Benín – 3 puntos. Botsuana – 0 puntos.

Grupo E

Argelia – 9 puntos. Burkina Faso – 6 puntos. Sudán – 3 puntos. Guinea Ecuatorial – 0 puntos.

Grupo F

Costa Marfil – 7 puntos. Camerún – 7 puntos. Mozambique – 3 puntos. Gabón – 0 puntos.

Resultados de la jornada 3 de la Copa África

Grupo A

Zambia 0–3 Marruecos.

Comoras 0–0 Malí.

Grupo B

Zimbaue 2–3 Sudáfrica.

Angola 0–0 Egipto.

Grupo C

Uganda 1–3 Nigeria.

Tanzania 1–1 Túnez.

Grupo D

Botsuana 0–3 RD Congo.

Benín 0–3 Senegal.

Grupo E

Guinea Ecuatorial 1–3 Argelia.

Sudán 0–2 Burkina Faso.

Grupo F

Gabón 2–3 Costa de Marfil.

Mozambique 1–2 Camerún.

Así quedó la jornada 2 de la fase de grupos de la Copa África

Grupo A

Zambia 0–0 Comoras.

Marruecos 1–1 Malí.

Grupo B

Angola 1–1 Zimbabue.

Egipto 1–0 Sudáfrica.

Grupo C

Uganda 1–1 Tanzania.

Nigeria 3–2 Túnez.

Grupo D

Benín 1–0 Botsuana.

Senegal 1–1 RD Congo.

Grupo E

Argelia 1–0 Burkina Faso.

Guinea Ecuatorial 0–1 Sudán.

Grupo F

Gabón 2–3 Mozambique.

Costa de Marfil 1–1 Camerún.

Resultados de la jornada 1 de la fase de grupos de la Copa África

Grupo A

Marruecos 2-0 Comoras.

Malí 1-1 Zambia.

Grupo B

Sudáfrica 2-1 Angola.

Egipto 2-1 Zimbabue.

Grupo C

Nigeria 2-1 Tanzania.

Túnez 3-1 Uganda.

Grupo D

RD Congo 1-0 Benín.

Senegal 3-0 Botsuana.

Grupo E

Burkina Faso 2-1 Guinea Ecuatorial.

Argelia 3-0 Sudán.

Grupo F