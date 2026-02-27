Previsión AEMET: cielo variable y lluvias en Castilla y León, con heladas y viento moderado

El tiempo en Castilla y León para hoy, 27 de febrero de 2026, se presenta con un cielo poco nuboso o despejado que irá aumentando en nubosidad a lo largo de la mañana, especialmente en el noroeste. Se esperan precipitaciones en la mitad norte y el Sistema Central, mientras que en otras áreas podrían registrarse algunas lluvias aisladas. Las temperaturas mínimas se mantendrán sin cambios o en ligero ascenso en la meseta, con un notable descenso de las máximas en el tercio occidental. Además, se prevén heladas en zonas montañosas durante la madrugada y al final del día, acompañadas de un viento flojo con intervalos moderados de componente oeste y noroeste.

Previsión del tiempo en Castilla y León hoy 27 de febrero

Lluvias matinales y claros por la tarde en León

El cielo se despereza lento en León, donde la jornada de hoy se presenta marcada por una alta probabilidad de lluvia, especialmente durante la mañana. Las nubes, como un manto gris, cubrirán el horizonte, mientras el viento sopla suavemente desde el sur a unos 5 km/h. Las temperaturas oscilarán entre los 3 y los 14 grados y aunque el ambiente será algo pesado por la humedad, la sensación térmica se mantendrá más cálida, alcanzando los 12 grados.

Ya por la tarde, el panorama cambiará ligeramente, con una disminución en la probabilidad de precipitaciones. El cielo se abrirá un poco, dejando entrever algunos claros, aunque aún hay margen para chubascos. La temperatura se mantendrá agradable y con la puesta del sol a las 19:09, disfrutaremos de unas horas de luz que invitan a salir y aprovechar el día, siempre con un paraguas a mano por si acaso.

Zamora: nubes grises y lluvias intensas

Las nubes grises se ciernen sobre Zamora, presagiando un día de inestabilidad que alterará la rutina habitual. La mañana comienza fresca, con temperaturas que rondan los 8 grados y una sensación térmica que apenas alcanza los 7. A medida que avanza el día, el cielo se tornará más denso y las lluvias se intensificarán, alcanzando una probabilidad del 100% en la tarde-noche.

El contraste es notable: mientras la mañana se presenta con un leve viento de 10 km/h, la tarde traerá ráfagas que podrían superar los 30 km/h, sumado a una humedad que podría llegar al 90%. Con temperaturas máximas de 14 grados, es recomendable no olvidar el paraguas y prepararse para un día de sorpresas.

En la ciudad de Salamanca, cielo nublado y lluvia a la vista

El día amanece en Salamanca con un cielo mayormente nublado y temperaturas frescas que rondan los 5 grados. A medida que avanza la mañana, la temperatura ascenderá hasta los 14 grados, pero la sensación térmica se mantendrá en torno a los 5 grados, lo que hará que el ambiente se sienta más frío. La probabilidad de lluvia es nula en las primeras horas, pero a medida que se acerque la tarde, las nubes se tornarán más amenazantes, con un 100% de probabilidad de lluvia en la tarde-noche.

La tarde traerá consigo un aumento en la humedad, alcanzando niveles del 95%, lo que generará un ambiente pesado. Las temperaturas máximas llegarán a los 16 grados, pero la sensación térmica podría ser de hasta 15 grados. El viento soplará de forma suave, con ráfagas que podrían alcanzar los 30 km/h, así que es recomendable estar preparado para la lluvia que se espera en las horas de luz, que se extenderán desde las 08:00 hasta las 19:11.

Valladolid: cielo variable con posibilidad de lluvia

El tiempo se presenta templado a lo largo de la jornada, con un cielo que alternará entre nubes y claros. Aunque se espera algo de lluvia por la tarde-noche, las temperaturas se mantendrán agradables, oscilando entre los 3 y 16 grados, con un viento suave que no incomodará.

Es un día ideal para disfrutar de un paseo por la ciudad, aprovechando el ambiente tranquilo que invita a realizar actividades al aire libre. No olvides llevar un paraguas por si acaso, pero en general, será un buen momento para salir y disfrutar de lo que Valladolid tiene para ofrecer.

Cielos cubiertos y chubascos intensos en Burgos

La mañana en Burgos se presenta con cielos cubiertos y una temperatura fresca que ronda los 6 grados. La sensación térmica es aún más baja, por lo que es recomendable abrigarse bien antes de salir. A medida que avance el día, la probabilidad de lluvia aumentará considerablemente, especialmente en la tarde-noche, donde se esperan chubascos intensos.

Con una temperatura máxima de 18 grados, el ambiente se tornará más cálido, pero no olvides llevar un paraguas y una chaqueta, ya que el viento del sur soplará con fuerza y las ráfagas pueden ser notables.

Palencia: cielo nublado y chubascos intensos

Las primeras horas traen un ambiente fresco, con temperaturas que rondan los 5°C y un cielo parcialmente nublado. A medida que avanza la mañana, el termómetro apenas subirá, pero la tarde se presentará más intensa, con un aumento notable en la temperatura que alcanzará los 18°C. Sin embargo, no se puede olvidar que la tarde-noche traerá consigo chubascos intensos, con una probabilidad de lluvia del 100%, por lo que es recomendable llevar paraguas y abrigarse bien.

El viento soplará de forma constante a 15 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 40 km/h, lo que añadirá un toque de dinamismo a la jornada. La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando el 100% en la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que marcan los termómetros. Así que, aunque el sol asome en algún momento, es mejor estar preparados para un final de día lluvioso y fresco.

Cielos nublados y posibles lluvias en Ávila

La mañana en Ávila se presenta con cielos parcialmente nublados y una temperatura fresca que ronda los 5 grados, aunque la sensación térmica puede bajar hasta los 2. A medida que avance el día, el tiempo se tornará más inestable, con una alta probabilidad de lluvia por la tarde-noche, cuando los termómetros alcanzarán un máximo de 16 grados.

Es recomendable llevar un paraguas y vestirse en capas, ya que la humedad será notable y el viento soplará suavemente del norte. A pesar de la inminente lluvia, los momentos de sol pueden ofrecer un respiro, así que no olvides disfrutar de esos instantes.

Segovia: cielo despejado y chubascos por la tarde

Las primeras horas traen un cielo despejado y fresco, con temperaturas que rondan los 7 grados. A medida que avanza la mañana, el termómetro se eleva hasta los 15 grados, pero la tarde promete un cambio significativo, ya que se anticipan chubascos intermitentes y un cielo más nublado, con una temperatura máxima de 18 grados.

Con una probabilidad de lluvia del 75% en la tarde-noche, es recomendable llevar un paraguas si se planea salir. Además, el viento soplará de forma suave, alcanzando ráfagas de hasta 30 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica se sienta más fresca.

Cambio de sol a lluvia en Soria

La jornada en Soria comienza con un amanecer fresco, donde la temperatura mínima se sitúa en 2°C y la sensación térmica puede llegar a ser de 1°C. A medida que avanza la mañana, el cielo se mantendrá mayormente despejado, permitiendo que el sol brille con fuerza hasta el mediodía. Sin embargo, la tarde traerá consigo un cambio, con un aumento en la probabilidad de lluvia y un cielo que se tornará parcialmente nublado. La temperatura máxima alcanzará los 18°C, aunque la sensación térmica podría sentirse más cálida.

Con el viento soplando del suroeste a una velocidad media de 15 km/h y ráfagas que podrían llegar a los 30 km/h, la tarde-noche se presentará variable, con un 45% de posibilidades de lluvia. A lo largo del día, Soria disfrutará de aproximadamente 11 horas de luz, desde la salida del sol a las 07:54 hasta su puesta a las 18:57. Así que, si planeas salir, no olvides un paraguas por si acaso.