La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), regulador de la Bolsa española, ha sancionado a Prisa por la ampliación de capital exprés de 40 millones de euros aprobada y cerrada en un día, en marzo de 2025. Esta ampliación de capital fue recurrida a la CNMV por Global Alconaba, sociedad que controla el 7% de Prisa y donde se engloban los accionistas españoles que quieren desbancar de la presidencia del grupo a Joseph Oughourlian, primer accionista con el 29,8% del capital.

El consejo de Prisa aprobó el martes pasado recurrir esta resolución de la CNMV, según han confirmado fuentes al tanto de la situación, con la abstención de Andrés Varela Entrecanales, presidente de Global Alconaba y ejecutivo visible de los accionistas españoles críticos con Oughourlian junto con José Miguel Contreras, ex alto cargo del grupo purgado por el inversor francés en febrero de 2025. Manuel Polanco, representante de la familia fundadora que tiene un 7% del capital, habría votado a favor pese a amenazar en el pasado con denunciar en los tribunales la ampliación.

La ampliación de capital ahora sancionada fue muy polémica. Oughourlian llevó al consejo de Prisa el 25 de marzo esta ampliación de 40 millones de euros pero sin derecho de suscripción para los accionistas actuales. Es decir, quitaba a los accionistas españoles de Prisa críticos con él la opción de acudir a esa ampliación de capital para no diluirse.

Además, se aprobó en el consejo por la tarde y se cerraba a las ocho de la mañana del día siguiente, miércoles, lo que alimentaba las opciones denunciadas por los españoles de que ya estuviera repartida entre inversores afines a Oughourlian. El colocador de la ampliación, JB Capital, tenía prohibido además comunicarse «activamente» con los accionistas actuales.

Los accionistas españoles consideraron vulnerados sus derechos como accionistas de la empresa y presentaron la denuncia ante la CNMV. Porque, además, a los consejeros se les comunicó con apenas unas horas de antelación los planes que se iban a votar en el consejo de ese martes 25 de marzo.

El movimiento de Oughourlian respondía a las intenciones de los accionistas españoles de sumar apoyos para alcanzar más del 50% de los accionistas y forzar la destitución del inversor francés en la Junta, que se celebraría dos meses después, en mayo.

Esta ampliación de capital exprés fue una de las claves que le dio la victoria a Oughourlian y cerró las puertas definitivamente a los planes de los accionistas españoles, que pasaron a un segundo plan: tratar de comprar los medios españoles del grupo (El País, Cadena SER, Cinco Días…). Esta segunda opción también ha fracasado de momento.

Pero, además, la ampliación de capital sancionada por la CNMV tenía otro aspecto polémico que denunciaron los accionistas españoles ante el regulador y en los juzgados ordinarios. Se trata de la refinanciación de la deuda aprobada también en ese consejo de marzo. En ese acuerdo se incluía una cláusula en la que la refinanciación se venía abajo si se cambiaba al primer ejecutivo de la empresa, es decir, a Oughourlian.

El inversor francés se blindaba de esta forma en la presidencia de Prisa, algo que los accionistas españoles consideraron ilegal puesto que no tenía el 100% de las acciones.

Fuentes conocedoras de la situación señalan que se dio a entender que esa cláusula fue a petición de Pimco, acreedor de Prisa y responsable de la refinanciación de la deuda -casi 800 millones de euros-. «Sin embargo Pimco ha dicho a la CNMV que ellos no fueron quienes hicieron esa petición para refinanciar la deuda», señalan estas fuentes, que apuntan que Prisa ha pagado ya la multa de la CNMV y ha recurrido la sanción.