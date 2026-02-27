El Grupo ACS prevé que, tras «algunas operaciones» que está «estudiando» en Abertis, las agencias de calificación se fijen en la concesionaria. Así lo ha explicado Juan Santamaría, CEO de la compañía, durante la presentación de los resultados del 2025. En términos generales, la multinacional que preside Florentino Pérez ve con optimismo el futuro de esta filial.

En concreto, Santamaría ha asegurado que van a llevar a cabo una serie de «renegociación de contratos» que van a permitir «aumentos muy importantes del Ebitda» de Abertis. Así, la empresa augura que «la combinación» de «estas negociaciones y algunas operaciones» que están «estudiando» cause «suficiente visibilidad, no solamente en el mercado, sino en las agencias de calificación».

En ese sentido, el directivo ha resaltado que el Ebitda de la filial consesionaria de autopistas se encuentra en niveles muy elevados si se le compara con la deuda neta, algo que muestra la salud financiera que está logrando Abertis en los últimos tiempos.

Buenos resultados de Abertis

Y es que en 2025, Abertis ha registrado un aumento del tráfico del 2,1% y mejoras del 4% en ventas y del 6% en Ebitda en términos comparables, respaldadas por la actualización de tarifas vinculadas a la inflación. Además, ACS realizó una ampliación de capital en esta filial por 200 millones de euros para apoyar su plan inversor y adquirir la concesión de la A-63.

La contribución de Abertis al Ebitda del grupo en 2025 fue de 146 millones de euros, afectada por el efecto negativo de la mayor depreciación de los PPA en Holdco (como resultado de la amortización de la deuda).

En términos de tráfico medio diario, los activos de Abertis crecieron un 2,1% en comparación con el mismo periodo del año anterior, respaldados por el buen comportamiento de la evolución de los vehículos pesados (+2,5%) y el sólido rendimiento de los vehículos ligeros en la mayoría de los activos (+2,1%). El sólido rendimiento operativo de Abertis se vio compensado por el aumento del CIT francés y el impacto de tipo de cambio.

No obstante, Santamaría ha asegurado que espera «tener una situación muy positiva» de cara a los próximos años en Abertis, por lo que su situación puede ser mejor en el futuro. En ese sentido, el CEO ha recordado que «en el 2018, el Ebitda fue de 2.500 millones de Ebitda», mientras que «este año ha sido de 4.400 millones».

Ahora, ACS prevé un Ebitda de hasta 4.900 millones. «El ratio deuda neta/Ebitda ha pasado de 6,6 a 5,2», una cifra todavía insuficiente pero cada vez más cercana a un estadio saludable de endeudamiento. «Pero nuesto Ebitda/cartera de pedidos ha subido de 3,5 a 3,8, lo que da una idea sobre como estamos gestionando Abertis en los últimos años», ha expuesto Santamaría.

ACS

En términos generales, mantiene un «objetivo de beneficio neto ordinario» que será entre «un 20% y un 25%» mayor en 2026. Esto supondría superar los 1.000 millones de euros de beneficio, hasta unas ganancias potenciales de 1.070 millones.

En 2025, ACS ha ejecutado «564 millones de euros en inversiones financieras en proyectos de centros de datos». En ese sentido, «las infraestructuras digitales representan aproximadamente el 28% de los nuevos pedidos», un segmento que se encuentra «impulsado por la demanda sostenible que sigue creciendo en centros de datos».

Además, la empresa ha superado los 110 euros por acción poco después de haber roto la barrera de los 100. Es decir, los resultados y las perspectivas que se han conocido en las últimas horas han impulsado al alza su cotización, lo que muestra el optimismo que genera el grupo entre los inversores.