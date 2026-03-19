Indra ha convocado un consejo de administración extraordinario para las tres de la tarde de este jueves, 19 de marzo. Un evento en el que se espera que Ángel Escribano, presidente de Indra, ofrezca renunciar a la integración de EM&E y seguir en el cargo.

Por tanto, el motivo que movería a los Escribano para esta convocatoria es abortar la operación de fusión, ya que de esta forma desaparecerían los riesgos de conflicto de interés denunciados por la SEPI públicamente la noche del miércoles.