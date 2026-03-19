Escribano plantea renunciar a la fusión con su empresa familiar a cambio de seguir en el cargo
El objetivo es que desaparezca el riesgos de conflicto de interés denunciados por la SEPI públicamente la noche del miércoles
Indra ha convocado un consejo de administración extraordinario para las tres de la tarde de este jueves, 19 de marzo. Un evento en el que se espera que Ángel Escribano, presidente de Indra, ofrezca renunciar a la integración de EM&E y seguir en el cargo.
Dicho conflicto deriva de que la propia compañía está impulsando la fusión con Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), empresa de la que es copropietario el actual presidente de Indra, Ángel Escribano, y que además es el segundo mayor accionista de la firma de tecnología y defensa con un 14,3%.
En concreto, hay que destacar que Ángel Escribano cuenta con el apoyo de la mayoría del consejo de Indra, ya que los independientes están de su parte por el respaldo a la fusión y a su gestión de los fondos de inversión presentes en el capital. Y si estos consejeros cedían a la presión de Moncloa, le quedaba sólo un as en la manga, que era el de convocar una junta general extraordinaria, y que finalmente ha usado.
Como ha venido informando OKDIARIO, Moncloa paró la fusión de Indra con la empresa familiar de los hermanos Ángel y Javier Escribano (EM&E) mediante canje de acciones porque les daría la mayoría del capital de la cotizada -y su control, en consecuencia- junto al fondo Amber de Joseph Oughourlian, por delante de la SEPI, es decir, del Estado.
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