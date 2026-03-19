Ángel Escribano, el presidente de Indra, se guarda un as en la manga si Moncloa logra cumplir su plan de destituirle en el consejo de la compañía: convocar una junta general extraordinaria de accionistas que le vuelva a colocar como presidente, ya que cuenta con el apoyo de la mayoría de los inversores presentes en el capital, según fuentes cercanas a la empresa.

No obstante, Escribano está convencido de que el nuevo intento de Moncloa para destituirle en el consejo volverá a fracasar, ya que cuenta con el apoyo de la mayoría del consejo de administración de la compañía tecnológica y de defensa y que, por tanto, no se tendrá que llegar a convocar esa junta. Eso sólo ocurriría si algún consejero independiente cede a las presiones del Gobierno y cambia el sentido de su voto.

Como ha venido informando OKDIARIO, Moncloa paró la fusión de Indra con la empresa familiar de los hermanos Ángel y Javier Escribano (EM&E) porque les daría la mayoría del capital de la cotizada -y su control, en consecuencia- junto al fondo Amber de Joseph Oughourlian, por delante de la SEPI, es decir, del Estado.

Además, exigió la salida de Escribano de la presidencia con la excusa del conflicto de interés que supondría la operación, al ser el presidente del comprador y el dueño del vendedor. Un conflicto que no encontró problemático inicialmente cuando bendijo la fusión para crear un «campeón nacional» de defensa y que ahora usa de excusa para tratar de defenestrarlo, como anoche anunció públicamente la SEPI.

Pero éste se negó aduciendo que no es un empleado de la SEPI, sino uno de los principales accionistas de Indra con el 14,3% del capital. Como informó este miércoles OKDIARIO, Escribano sigue negándose a dimitir y rehúye la guerra con la SEPI (aunque en realidad es sólo el brazo ejecutor de las órdenes del Gobierno de Pedro Sánchez, transmitidas por Manuel de la Rocha, jefe de la Oficina Económica de Moncloa).

Moncloa no ceja en su empeño y ha contactado con los consejeros independientes de Indra para tratar de convencerlos de que voten a favor de la destitución del presidente en la próxima reunión del consejo, prevista para el 25 de marzo.

Escribano está convencido de que no va a sufrir ninguna «traición» y de que sigue contando con el apoyo de la mayoría de estos miembros del consejo, como en la anterior reunión, del 25 de febrero, como informó entonces este medio.

Ahora bien, no puede descartar que haya deserciones, en cuyo caso convocará él mismo o a través de algún accionista minoritario la citada junta extraordinaria. Según el artículo 495 de la Ley de Sociedades de Capital, basta un 3% del capital para convocar una junta de accionistas e incluir puntos en el orden del día de la misma.

Actualmente, la SEPI (el holding del Estado, titular del 28% del capital) cuenta con tres asientos en el consejo y la guipuzcoana SAPA (7,94%), que también se opone a la fusión de Indra con EM&E, con otro más. Ángel Escribano tiene un puesto ejecutivo y su hermano Javier otro como dominical en representación de EM&E (posee el 14,3%, como se ha dicho), a los que se sumaría el de Amber Capital (5%), el fondo del dueño de Prisa, Joseph Oughourlian.

Apoyo de los fondos

Por tanto, Escribano se encuentra en minoría en el consejo, por lo que necesita un apoyo mayoritario entre los siete independientes que se sientan en este órgano (Indra tiene una plaza vacante en el consejo que aún no ha logrado cubrir). Y sigue contando con el mismo, según ha transmitido Escribano a sus colaboradores.

«Los independientes han asegurado su apoyo a Escribano por la presión de los fondos presentes en el capital, que apoyan unánimemente la fusión de Indra con EM&E, por lo que la SEPI y su aliado SAPA no tendrían mayoría para forzar eventuales movimientos drásticos», según las fuentes.

Este apoyo se demostró en la sesión del martes, cuando las nuevas amenazas de destitución del presidente provocaron una caída del 4% de la cotización de Indra en Bolsa. Como también adelantó OKDIARIO, estos inversores aseguran que, si relevan a Escribano por un amigo de Moncloa, saldrán del capital.

De ahí que Escribano tenga la certeza de que una junta extraordinaria le restituiría como presidente con el apoyo mayoritario de los fondos. La mayoría de los consejeros independientes fueron nombrados mayoritariamente por Escribano y el consejero delegado, José Vicente de los Mozos, tras la fuga que se produjo en el órgano de gobierno de Indra a raíz del anuncio de la fusión, por temor a incurrir en alguna responsabilidad penal. La solución, el próximo miércoles.