Indra celebrará este miércoles el primer consejo tras la guerra interna vivida por la compañía a causa de la oposición del Gobierno a la fusión con la empresa familiar de los hermanos Escribano, EM&E. Pero no habrá medidas traumáticas -salvo sorpresa de última hora-, ya que el presidente, Ángel Escribano, contará con el apoyo del fondo Amber y de los consejeros independientes, según fuentes conocedoras de la situación. Además, las aguas parecen haberse calmado con Moncloa.

«Los independientes han asegurado su apoyo a Escribano por la presión de los fondos presentes en el capital, que apoyan unánimemente la fusión de Indra con EM&E, por lo que la SEPI y su aliado SAPA no tendrían mayoría para forzar una eventuales movimientos drásticos».

Los independientes representan a los accionistas minoritarios, que en gran parte son fondos de inversión. Y éstos están a favor de la operación, como escenificó la semana pasada la entrada de Third Point y como otros han asegurado a OKDIARIO. Además, la mayoría de estos consejeros han sido nombrados tras la fuga que se produjo en el órgano de gobierno de Indra.

Actualmente, la SEPI (el holding del Estado, titular del 28% del capital) cuenta con tres asientos en el consejo y la guipuzcoana SAPA (7,94%), que también se opone a la fusión, con otro más. Ángel Escribano tiene un puesto ejecutivo y su hermano Javier otro como dominical en representación de EM&E (posee el 14,3%), a los que se sumaría el de Amber Capital (5%), el fondo del dueño de Prisa, Joseph Oughourlian.

Por tanto, Escribano se encuentra en minoría en el consejo, por lo que necesita un apoyo mayoritario entre los siete independientes que se sientan en este órgano (Indra tiene una plaza vacante en el consejo que aún no ha logrado cubrir). Y cuenta con él, siempre según las fuentes consultadas.

Como ha venido informando OKDIARIO, Moncloa no quiere la fusión por canje planteada por Escribano porque daría a EM&E y a Amber la mayoría del capital por encima de la SEPI y, con ello, el control de la gestión. Algo que Pedro Sánchez no está dispuesto a aceptar en ningún caso.

Acercamiento de posturas

Escribano ha resistido hasta ahora las presiones del Gobierno, ya que posee el citado 14,3% del capital y, además, cuenta con el apoyo de los fondos de inversión, como se ha dicho. A esto hay que añadir que, por un lado, Indra depende de los contratos del Ministerio de Defensa; pero, por otro, el Gobierno necesita integrar EM&E en Indra para crear el «campeón nacional» que se ha fijado como objetivo para competir con otros gigantes europeos como Thales, Leonardo o Rheinmetall.

Por ello, ambas partes han acercado posturas, como adelantó este periódico, para buscar fórmulas que permitan llevar a cabo la operación sin que Escribano supere a la SEPI en el capital. Así, el consejero delegado de Indra, José Vicente de los Mozos, a quien el consejo le encomendó buscar distintas fórmulas, ha planteado (entre otras) la opción de que la SEPI adquiera el 51% de EM&E antes de fusionarla con Indra, lo que le permitiría conservar la mayoría en el capital.

Otras fuentes aseguran que otra opción muy plausible sería crear una filial de Defensa de Indra y que sea ésta la que se fusione con EM&E, de forma que no varíe la estructura accionarialo de la matriz. Cualquiera de estas opciones podría poner fin a la guerra que, de momento, sigue sin cerrarse por completo. Pero Escribano seguirá blindado, al menos en el consejo de este miércoles.