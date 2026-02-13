El consejero delegado de Indra, José Vicente de los Mozos, ha propuesto también una tercera vía a medio camino entre la fusión con la empresa familiar de los hermanos Ángel y Javier Escribano (EM&E) y la compra del 51% de ésta que ha pedido Moncloa: que la SEPI adquiera ese 51% de EM&E en efectivo y, posteriormente, la fusione con Indra, según confirman fuentes conocedoras de la operación.

De esta forma, el holding empresarial del Estado mantendría la mayoría en el accionariado (al hacerse la fusión mediante canje de acciones) y, en consecuencia, el control de la gestión de Indra. El presidente de la tecnológica, Ángel Escribano, también incrementaría su participación pero se quedaría por debajo de la SEPI incluso aunque sume la participación del fondo Amber de Joseph Oughourlian (que se ha reducido al 5%).

Como ha venido informando OKDIARIO, el Ejecutivo ha cambiado de opinión y ha dejado de apoyar la fusión de Indra con EM&E porque supondría que la SEPI (el holding empresarial del Estado) perdería el control de la tecnológica a manos de los accionistas privados. Además, permitiría a su presidente blindarse ante un eventual cambio de Gobierno.

Por ello, ha propuesto como alternativa (apoyado de momento en el antiguo gurú de Sánchez, Iván Redondo) que Indra compre el 51% de EM&E en efectivo, de forma que Escribano no consiga más acciones de Indra y, por tanto, no alcance la mayoría. Escribano posee el 14,3% del capital y, con las valoraciones que se manejan para la fusión, alcanzaría en torno al 27%, lo que, sumado a la participación del fondo Amber, superaría el 28% que controla la SEPI.

Escribano se ha negado a esta operación, como adelantó este periódico, y Moncloa le ha amenazado con su destitución como presidente caso de no plegarse a sus exigencias, según las fuentes. Para poner fin a este enfrentamiento, el consejo de Indra encargó a De los Mozos buscar una tercera vía: la citada adquisición del 51% de EM&E por la SEPI y su posterior fusión con Indra.

Nuevos porcentajes

Aplicando las valoraciones que se manejaban para la fusión de EM&E e Indra (entre 1.500 y 2.000 millones), ese 51% le costaría al Estado entre 750 y 1.000 millones. Con la capitalización actual de Indra, de 8.950 millones, la posterior fusión elevaría la participación actual de la SEPI entre el 7,2% y el 9,1%, siempre y cuando la operación se haga con ese rango de valoración.

Esto significa que la SEPI incrementaría su participación desde el 28% actual hasta un rango entre el 35,2% y el 37,1%, lo que afianzaría su control de Indra. Eso sí, al pasarse del 30%, en teoría tendría obligación de lanzar una OPA sobre el 100%. Pero, como también informa este viernes OKDIARIO, existe una excepción legal a la que se puede acoger para evitarlo.

En cuanto a Escribano, podría monetizar ese 51% que le compraría la SEPI (esos 750-1.000 millones en efectivo) y elevaría su participación en Indra en unos porcentajes similares a los de la SEPI en la fusión posterior. Así, pasaría del 14,3% actual a una banda entre el 21,5% y el 23,4%.

Ni siquiera sumando el 5% de Oughourlian se acercaría a los porcentajes que tendría el Estado tras las dos operaciones. Que es lo que pretende Moncloa para mantener el control del «campeón nacional» de defensa que el Gobierno de Pedro Sánchez quiere construir en torno a Indra.

De ahí que el consejo de Indra confíe en que esta tercera vía sea aceptable para el Ejecutivo y se pueda poner fin a la guerra abierta en Indra.