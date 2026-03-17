El Barcelona sigue a la caza de un central: el polémico Bastoni se pone a tiro

Alessandro Bastoni podría ser ese central que anhelan en el Barcelona. El italiano se ha puesto nuevamente en el radar culé y ésta vez el club culé no es el único interesado, todas las partes ven factible la operación. Las últimas semanas han sido difíciles para el central, envuelto en la polémica tras una acción en el Inter-Juve que le ha colocado en el ojo del huracán en toda Italia. El Inter ya no le ve intransferible y su valor podría rebajarse para encontrar una solución a su futuro.

No es nada nuevo que el Barcelona busque un central, como tampoco lo es el interés que despierta en la secretaría técnica Bastoni, por el que ya hubo acercamientos y contactos este pasado verano. Deco se reunió con el agente del futbolista italiano meses atrás, con Tullio Tinti.

De la reunión, además de sintonía entre las partes, trascendió el deseo de encontrar escenarios donde los caminos de ambos se pudieran unir. No fue posible en aquel momento, principalmente porque el Inter de Milán veía por aquel entonces al futbolista como un jugador capital, de los más valorados de la plantilla y una apuesta de presente y futuro, un central de década. Es por eso por lo que el Barça no peleó por la operación, mayoritariamente porque no veían posible encontrar un precio con el que entenderse.

Pero la historia en las últimas semanas ha cambiado drásticamente y en el Inter de Milán comienzan a ver a Bastoni con otros ojos. El futbolista ha enlazado un bajón importante de su rendimiento con una grave polémica en el último Inter-Juventus, donde fue protagonista para mal. El central protagonizó un encontronazo con Pierre Kalulu, tiró de teatro y provocó la expulsión del bianconeri para su celebración.

La repetición televisiva no dejó en buen lugar a Bastoni, que fue juzgado por el aficionado imparcial y ahora es raro no escuchar silbidos y abucheos cada vez que toca la pelota lejos de su afición. El jugador se ha disculpado públicamente pero las críticas continúan y esto está mermando su rendimiento deportivo.

Por todo esto, tanto en el Inter de Milán como el propio jugador entienden que quizá es buen momento para cambiar de aires y España está entre los objetivos del central. A Bastoni le seduce y mucha la opción del Barça y, según La Gazzetta dello Sport, el Inter estaría dispuesto a rebajar considerablemente el valor de mercado actual del futbolista, que se sitúa en 80 millones de euros, para así desprenderse de él este próximo verano.

El Inter prevé diversos movimientos este verano y el traspaso de Bastoni podría ayudar notablemente a su financiación. Es ahí donde entra el Barça, que huele la sangre y ve el cartel de ‘rebajas’. La operación podría estar en estos momentos en cifras que ronde los 50 millones de euros con diversas variables, parámetros que gustan en Can Barça. Además, la postura del jugador, que solamente tiene ojos para España y que ya ha cancelado la vía Inglaterra y los equipos de la Premier League, juega a favor de los culés.