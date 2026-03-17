El Barcelona prepara el duelo ante el Newcastle bajo la atenta mirada de Laporta

La plantilla del FC Barcelona se ejercitó en la mañana de este martes sobre el césped de la Ciudad Deportiva Joan Gamper bajo la atenta mirada de Joan Laporta y Rafa Yuste mientras preparaban el duelo de vuelta de octavos de final de la Champions League contra el Newcastle de este miércoles a partir de las 18:45 en el Camp Nou.

Balde, Koundé, De Jong y Christensen son las bajas en este Barcelona. No hay más novedades. Gavi ya recuperó el alta médica el pasado fin de semana contra el Sevilla y Hansi Flick no ha sufrido más contratiempos en su plantilla. Por lo que tuvo un entrenamiento previo tranquilo.

Un entrenamiento al que se acercó para presenciarlo en directo Joan Laporta junto a Rafa Yuste. El presidente reelegido acudió dos días después de ganar las elecciones para ver el entrenamiento del primer equipo y apoyar a los jugadores antes del importante partido contra el Newcastle. Le acompañó el presidente en funciones.

🚨 JOAN LAPORTA EN LA CIUTAT ESPORTIVA JOAN GAMPER El presidente electo del Barça, acompañado de Rafa Yuste, ha venido a saludar a la plantilla antes del duelo ante el Newcastle. 🎥 @Guillembp01 pic.twitter.com/LnjWjFHruC — Jijantes FC (@JijantesFC) March 17, 2026

El Barcelona recibe al Newcastle este miércoles a partir de las 18:45 en la vuelta de los octavos de final de la Champions League en el Camp Nou. El equipo culé empató a uno en Inglaterra y está obligado a ganar en este partido para avanzar a la siguiente ronda de cuartos de final. Todo ello con la motivación de golear al Sevilla el pasado domingo, prueba de que la pólvora no está mojada para pasar a los cuartos donde, salvo sorpresa, se enfrentaría al Atlético si cumple en el Metropolitano ante el Newcastle. De momento, la concentración es máxima para el duelo vital ante las ‘urracas’.