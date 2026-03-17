Flick confiesa que se retirará en el Barcelona: «Quiero que sea mi último club»

Hansi Flick compareció ante los medios de comunicación en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva Joan Gamper para analizar el partido de vuelta de octavos de final de la Champions League que este miércoles mide a Barcelona y Newcastle en el Camp Nou.

«Ellos pueden presionar muy arriba, pero también defienden muy bien. Será un partido duro, es un equipo muy físico, muy agresivo, con jugadores muy rápidos Tenemos que jugar un partido perfecto», comenzó señalando en sala de prensa el entrenador del Barcelona.

Sobre su renovación: «No es el momento adecuado porque ahora tenemos un partido muy importante. Todo el mundo sabe que yo estoy muy contento aquí, pero primero tengo que hablarlo con mi familia. Como digo, ahora no es el momento».

«Es importante tener una buena estructura y estabilidad en el club. Ahora estamos en un momento importante, todo el mundo está contento de que haya venido a hablar con nosotros», dijo Flick sobre la victoria de Joan Laporta en las elecciones.

«Decía muchas cosas sobre el Barça. Destacaba el papel de Cruyff, quien creó el nuevo Barça, donde no es solo ganar, sino el cómo Con pasión, con mentalidad, pero disfrutando de este deporte, igual que intentaremos mañana», confesó Hansi Flick sobre la carta que le envió Laporta cuando llegó al club.

«Está claro que me gusta trabajar aquí. Lo más importante es lo que yo siento ahora mismo, que soy independiente, que tengo una familia fantástica, el apoyo de toda la ciudad… Pero esto es futbol y puede pasar de todo. Ya veremos, hay mucho tiempo por delante y no estoy pensando en irme a otro sitio y quiero que este sea mi último club», confesó Hansi Flick ante los medios.

Flick analiza el partido contra el Newcastle

«Esto es fútbol. Sabemos que puede pasar de todo. Tenemos que ser positivos, optimistas, somos capaces de ganar esta Champions. Tienen que volver algunos jugadores, es importante que todos jueguen al máximo nivel de cara al próximo mes y para lo que venga», dijo sobre la posibilidad de ganar el torneo el entrenador alemán.

Sobre Lamine Yamal: «Es un jugador que marca las diferencias. Ayer tuvo un entrenamiento fantástico, igual que hoy y el resto del equipo. La Champions es una de las mejores competiciones del mundo, todos quieren jugar allí, y esto es una motivación extra para todos».