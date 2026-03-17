Cubarsí justifica los cánticos de la plantilla con Laporta durante las elecciones: «Tenemos libertad…»

Pau Cubarsí compareció en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva Joan Gamper para analizar la vuelta de los octavos de final de la Champions League que este miércoles mide al Barcelona y al Newcastle en el Camp Nou desde las 18:45 horas.

«Como jugador y como socio, cada uno tiene la libertad de expresarse como quiera. Mi voto me lo quedo para mí. Estamos mentalizados para mañana», comenzó señalando Cubarsí sobre las elecciones que ganó el pasado domingo Joan Laporta.

«Hemos podido recargar las pilas y descansar un poco. Venimos en buena dinámica; jugando cada tres días no hay mucho tiempo para descansar, pero buscamos pequeños ratos para hacerlo», continuó el central azulgrana en sala de prensa.

«Le hemos dado la enhorabuena a Laporta, nos ha dicho que estamos a un nivel espectacular, que sigamos unidos como una familia, que al final es lo que nos da títulos», confesó sobre su conversación con el presidente azulgrana.

«La línea defensiva hemos ido retocando cosas que a principio de temporada no acababan de salir. «Estamos a un gran nivel, rindiendo de la mejor manera; confiamos en la filosofía del staff para hacer grandes cosas», dijo Cubarsí ante los medios.

Cubarsí analiza el partido contra el Newcastle

«Somos muy jóvenes, no tenemos mucha experiencia en este mundo, pero si las ganas de dejarnos la piel como lo hemos hecho en las categorías inferiores En estos partidos donde la concentración es máxima, hay que darlo todo y tener la confianza del mister para rendir al máximo», analizó Cubarsí sobre su experiencia en estos partidos de Champions.

«En un partido de Champions siempre hay los mejores, te enfrentas a los mejores. Siempre encontrarás delanteros del mejor nivel, para mí no es un problema enfrentarme a alguien más rápido o más fuerte, simplemente me mentalizo para darlo todo», continuó el defensor culé sobre sus rivales.

Sobre el rival: «El Newcastle tiene jugadores de mucha calidad; seguramente estará Gordon en la vuelta, pero no nos enfocamos en los jugadores rivales, sino en nosotros mismos y en lo que podemos dar».

«La intensidad que tienen ellos en su campo es espectacular, ya sabíamos lo que nos íbamos a encontrar. En ataque nos faltó un poco más de ritmo. Esta vez jugamos en casa y estoy seguro de que con el apoyo de la afición será distinto», culminó Cubarsí en rueda de prensa.