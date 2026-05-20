El PP descarta la moción de censura y apuesta por someter a Sánchez a un «tormento parlamentario»

El tsunami en la política española que ha supuesto la imputación de Zapatero ha llevado a Vox a pedir al Partido Popular que registre una moción de censura contra el Gobierno de Pedro Sánchez. Los populares la descartan.

«La mejor censura a Sánchez se llaman elecciones generales», señalan fuentes parlamentarias. Además, justifican su negativa argumentando que no les dan los números: «Nos faltan cuatro diputados», detallan, y como alternativa adelantan que someterán al presidente a «un tormento parlamentario».

«No sé qué opciones tiene Sánchez», se preguntan. «Lo que está claro es que nosotros no vamos a dejar de denunciar el despropósito al que asistimos día sí, día también con este Gobierno», añaden.

No obstante, también aclaran que seguirán con su hoja de ruta: «dar respuestas a los ciudadanos, hablar de lo que les importa». «Pero sería de incautos no reaccionar a la imputación por primera vez de un ex presidente. Esto es muy grave», completan desde Génova.

Los populares descartan también la posibilidad de adelanto electoral. «Sánchez solo piensa en él, ni en sus alcaldes ni en mantener los pocos gobiernos que le quedan en las comunidades autónomas», resumen. Fuentes parlamentarias también apuestan a que «no le queda otra opción que agotar la legislatura porque sabe que va a perder las elecciones». «Esta es la traca final», inciden.

La portavoz parlamentaria popular en el Congreso, Ester Muñoz, ya marcó la línea del partido este martes durante la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces. Apostó por trasladar la presión del PP a los socios de investidura. «¿A qué están esperando?, ¿cuánto más van a seguir tragando?», se cuestionó la portavoz popular.

«En Génova no van a soltar la presa», pronostica un diputado socialista, y en la dirección del PP se limitan a pedir «calma» a sus cuadros. «Tranquilos, que esto va solo», les explican.

Los populares también afean a los socialistas que hayan salido en tromba a criticar al magistrado responsable de la investigación. «Ha sido escrupuloso con los tiempos y las formas» y ponen en valor: «Si realmente fuera lawfare, como dice Yolanda Díaz, hubiera levantado el secreto de sumario en plena campaña electoral en Andalucía».

Moción de censura instrumental

La posibilidad de una moción de censura instrumental tampoco se baraja a día de hoy en las filas populares. Ante las preguntas de los periodistas, en el PP responden con el argumentario: «¿Qué tienen que decir los socios?».

Hace semanas, en el PP ya reconocían en privado que estaban abiertos «a todo», pero advertían ya entonces que «no depende de nosotros». «No vamos a estar llamando todas las semanas a los grupos», indican. «Saben lo que hay y tienen que decidir si quieren seguir con este despropósito o ponerle fin», decía antes de la imputación un colaborador muy estrecho de Alberto Núñez Feijóo.

Los populares recuerdan que «cada vez que se han puesto las urnas, el PP ha salido reforzado y el PSOE y la izquierda que gobierna con Sánchez ha desaparecido». Además, «la única fuerza que ha crecido es Adelante Andalucía, que es la que ha criticado abiertamente al Gobierno central», explican. «Que se lo hagan mirar», completan.

Con todo, la imputación de Zapatero «ha puesto patas arriba el tablero político», reconocen en el PP. Un tablero que Feijóo había inaugurado esta semana «celebrando el resultado electoral en Andalucía y dando el pistoletazo de salida a la campaña de las generales». «No hay mejor manera de empezarla», reconoce en privado un diputado popular. Una campaña que, como la legislatura, durará «el tiempo que Sánchez quiera».