Génova sólo intervendrá en la negociación de Moreno con Vox si el pacto implica un gobierno de coalición

La dirección nacional del PP dejará las manos libres a Juanma Moreno Bonilla para negociar la investidura con Vox. Solo intervendrá en el caso de que el pacto implique un gobierno de coalición que pueda afectar «al mensaje nacional de partido», explican fuentes de Génova. Es la misma estrategia que se siguió en Extremadura y Aragón. En el caso andaluz, la intención de Moreno es gobernar en solitario.

El retroceso del andaluz en las elecciones obliga al PP a sentarse a negociar con Vox. Gavira lo dejó caer en el acto de fin de campaña que, de perder la absoluta, obligaría a Moreno a aceptarlos en el Gobierno. Sin embargo, al día siguiente de los comicios han matizado la estrategia: «Primero medidas, luego sillones».

El PP explica que en los últimos meses han estado presentes en las negociaciones autonómicas porque se estaban dirimiendo las medidas que iban a regir Extremadura y Aragón en los próximos años.

No obstante, insisten estas mismas voces en que dejarán espacio al popular para «manejar sus tiempos» y revalidan su confianza en él: «Logrará el mejor acuerdo», completan.

La opinión mayoritaria es que Moreno Bonilla «ha logrado un superresultado» y niegan que haya fallado «el tiro». Insisten en hacer una clara distinción entre los resultados de Aragón, Extremadura y Castilla y León, con los de este domingo: «No es lo mismo, solo necesita dos votos», por eso creen que «si en Vox son coherentes, la negociación será distinta».

Voces cercanas a los barones populares sí reconocen que Abascal no se moverá de su papel: «Apretará, pero menos que otras veces» y retan a Vox a ser «el listo que vota ‘no’ a Juanma con 53 escaños».

Aceptar la «prioridad nacional»

En la planta séptima de Génova 13, si tuvieran que apostar, dirían que Moreno gobernará en solitario. No obstante, también reconocen preocupación; no quieren una legislatura de «tortura constante como la de Sánchez».

Moreno ha sido durante la campaña muy duro con Vox, se han mostrado claramente en contra de la prioridad nacional e incluso ha tildado, en algún mitin, de «ilegal».

Ahora, Gavira en Andalucía y Abascal en Madrid, «le harán pasar por el aro», pronostican otras fuentes algo más alejadas de la dirección nacional y recuerdan que «Juanma se presentó como dique de contención».

Otros cuadros le quitan hierro al asunto de la prioridad. «En Andalucía ya se están aplicando criterios como el arraigo» y se adelantan a las preguntas de los periodistas: «Si para que haya un gobierno estable tenemos que llamar a esto ‘prioridad nacional’, es un precio que deberíamos estar dispuestos a pagar», reflexionan.

De todas formas, estas mismas fuentes, a las dudas de los periodistas, responden con una pregunta: «¿De verdad crees que un gobierno de Juanma Moreno no va a estar centrado?». «A Juanma le ha salido bien, no tan bien como hace cuatro años, pero en 2022 se alinearon los astros», recuerdan. Y afean que se le esté pidiendo al PP revalidar una mayoría absoluta en Andalucía. «A Juanma no se le exige como al resto», se quejan.

En público siguen insistiendo en la idea de la debacle electoral socialista y celebran «lo que les espera». Para el PP, «a Sánchez se le están empezando a acabar las opciones», y teorizan con la idea de que «como no convoque generales antes de las municipales y autonómicas, les vamos a arrasar».