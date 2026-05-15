Moreno apela a los indecisos para amarrar la mayoría absoluta: «Confiad, vamos a usarla de forma racional»
"Queremos las manos libres, evitemos que desde un despacho de Madrid se decida el futuro de los andaluces"
Juanma Moreno sabe que su mayoría absoluta depende de unos cuantos votos, por eso, durante el acto de cierre de campaña, ha apelado directamente a los indecisos: «Confiad en nosotros, dadnos vuestro apoyo, vamos a usarlo de forma racional», ha asegurado ante las más de 1.200 personas que se han concentrado en Málaga.
El candidato popular ha querido dejar claro que «somos gente moderada que queremos vivir en respeto, por eso nuestra campaña huele a verdad, autenticidad, a coherencia y a trabajo bien hecho», ha insistido.
Durante todo el acto, que han celebrado en una de las plazas más cercanas al paseo marítimo de Málaga, la línea que ha seguido el partido se ha basado en recordar la necesidad de «tener las manos libres» para «seguir avanzando los próximos cuatro años». Unos años que, «si los andaluces nos dan su confianza con una mayoría de estabilidad, podremos seguir avanzando».
Sobre los próximos años, ha reconocido que «no tenemos varitas mágicas», pero «tampoco proponemos cosas ni irrealizables, ni ilegales», en clara referencia a sus opositores a izquierda y derecha.
Por eso, no quiere ni escuchar hablar de la posibilidad de depender de Vox: «No queremos depender de una sola persona que no es andaluz y que desde un despacho de Madrid, sin entender nuestras realidades, pueda tener el poder de tumbar un presupuesto de 53.000 millones», ha advertido.
En contraste, Moreno ha propuesto apostar por «la gente alegre, por la gente moderada», «No nos gusta la discordia, nos gusta la concordia» y ha pedido el voto para «seguir creciendo»: «Queremos más Andalucía y más España».
Con respecto a sus adversarios, ha agradecido también que «no haya sido una campaña de insultos y descalificaciones», aunque también ha reconocido que «alguna crítica sí que se merece», pero ha matizado: «Crítica, no descalificación»
Moreno expone hoja de resultados
El presidente en funciones ha sacado pecho de su gestión al frente de la Junta: «Hoy se está construyendo el gran Hospital de la Esperanza, el más importante, el más grande que hay en Andalucía y uno de los más importantes de España, que va a ser el orgullo de Málaga».
Sobre infraestructuras, ha criticado que «venimos de un momento en el que las obras públicas más importantes de la región estaban atascadas», «durante 14 años», ha recordado. «Una cicatriz abierta en el centro de Málaga que hasta que no llegó un gobierno del PP para reparar no se ha podido curar esa cicatriz», ha asegurado en referencia al metro de Málaga.
Sobre uno de los principales temas de campaña y la segunda preocupación para los andaluces, la vivienda, el candidato ha prometido nuevas viviendas, más construcción y ha descartado «poner palos en las ruedas al desarrollo urbanístico». «No somos Japón, tenemos suelo, no estamos superpoblados».
Muy crítico se ha mostrado con el Gobierno de España y en concreto con la candidata socialista, María Jesús Montero. Se ha preguntado «¿dónde está el dinero para Andalucía? para financiar mejor «esta tierra» por parte del Gobierno central, un Ejecutivo, ha incidido, «que es el que más ha recaudado de la historia de la democracia’».
«¿Por qué no han traído ese dinero al Tren Litoral? ¿Al peaje de la A-7? ¿Al tercer carril de la A-7? ¿Por qué nos maltratan si nosotros somos leales?», ha completado.
Moreno ha reconocido que se siente cómodo «en la política aburrida» y ha pronosticado que Andalucía necesita «un Gobierno fuerte» que pueda «estar a la altura frente a las adversidades».
«Soy feliz viendo feliz a la gente; los políticos estamos aquí para trabajar y hacer un poquito más feliz a los ciudadanos», ha zanjado con Kilómetro Sur, su canción de campaña, sonando de fondo.
