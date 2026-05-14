A Córdoba, según el CIS, le preocupa el doble el paro que la vivienda. En este contexto, la provincia confía en que la base logística del Ejército de Tierra —prometida por el Gobierno socialista en 2021— genere por fin los más de 1.700 empleos previstos. Sin embargo, esos puestos de trabajo no acaban de llegar: el proyecto acumula ya una prórroga y su construcción no comenzará, en el mejor de los casos, hasta verano.

En el barómetro de abril, los cordobeses encuestados señalaron en segundo lugar el paro como uno de los principales problemas a los que se enfrenta la comunidad. El primer puesto de la lista, al igual que para el resto de andaluces, lo ocupa la sanidad. Sin embargo, la falta de empleo centra hoy los desvelos del 13,3% de los encuestados, relegando la vivienda —segunda preocupación en el resto del territorio andaluz— al tercer puesto, reconocido por tan solo el 6,6% de los votantes, seguido de la inmigración, que preocupa al 5,5%.

Esta inquietud por la falta de empleo es casi tres puntos superior a la media de Andalucía, que se sitúa en el 10,4%. Esta preocupación parecía despejarse cuando el Ejecutivo de Sánchez asignó a Córdoba este macroproyecto que traería a la provincia empleo de mayor cualificación.

Con el objetivo de que la nueva instalación repercutiese en la provincia, la Junta ha puesto en marcha un programa de subvenciones a empresas para que puedan formar a personas desempleadas y así poder optar tanto a los futuros puestos que se generen en el centro del Ejército como en otros relacionados. El programa impulsado por el Ejecutivo de Moreno Bonilla prevé ayudar a casi 7.000 personas y está dotado con un presupuesto superior a los 9 millones de euros.

Con suerte, en verano empiezan las obras

El proceso de construcción acumula ya varios meses de retraso. Con esta primera prórroga no se podrá empezar a trabajar sobre el terreno antes de verano. La licitación de 395 millones de euros sigue sin adjudicarse.

El 5 de mayo, la mesa de contratación hizo público el acta con las siete alianzas empresariales admitidas, pero aún quedaría abrir cada expediente y evaluar las ofertas económicas, completar los trámites de acreditación y formalizar los contratos.

Con todo, esta base logística del Ejército se proyecta operativa en 2029 y no estará al 100% hasta 2035. Sin embargo, estos plazos son sobre el papel, ya que, si se siguen retrasando las obras y teniendo en cuenta que los contratos establecen un plazo de ejecución de 36 meses. Como mínimo, las construcciones no acabarían hasta antes de 2029.

En lo que sí se ha empezado a trabajar es en la urbanización paralela. La semana pasada, en plena campaña electoral, dieron comienzo las obras de urbanización del Parque Logístico Empresarial Gran Capitán, con un presupuesto de 38 millones y que se prevé finalizado a mediados de 2028.

Polémica en la adjudicación

La adjudicación a la provincia de Córdoba lanzó una liebre en forma de polémica nacional. La euforia duró poco más de medio día. El 4 de febrero de 2021, el alcalde de Jaén, ciudad que competía también por la base, envió una carta durísima a Pedro Sánchez en la que acusaba a la entonces vicepresidenta del Gobierno y cordobesa, Carmen Calvo, de haber jugado un papel determinante a la hora de tomar la decisión final.

La queja principal de las ciudades que no lograron ser elegidas fue que la adjudicación no respondía a una decisión técnica, sino política, concretamente de Calvo. La vicepresidenta lo negó y Margarita Robles tuvo que aclarar los criterios de la adjudicación. Defensa argumentó que la principal razón de la elección fue que Córdoba había sido la ciudad que más financiación ofrecía.

José María Bellido, alcalde de Córdoba, tuvo que pedir que se dejara de dar «un espectáculo lamentable» para evitar poner en riesgo el proyecto. Un proyecto que cinco años después aún no se ha empezado ni a construir.