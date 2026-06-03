Catalá señala a Bernabé por no intervenir en el nuevo ’15M valenciano’: «Se ha acobardado, yo sí estoy»

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha señalado este miércoles a la delegada del Gobierno, la socialista Pilar Bernabé, por su decisión de no intervenir para retirar a los concentrados en la Plaza de la Virgen en protesta por el conflicto en la educación valenciana, alegando que esa responsabilidad corresponde al Consistorio. Una concentración que ya comienza a conocerse como el nuevo 15M valenciano, ahora referido a educación. «Se ha acobardado después del incidente lamentable del domingo pasado y ha decidido ponerse de perfil, no tomar cartas en el asunto», ha manifestado María José Catalá. En contraposición a esa postura de Pilar Bernabé, la alcaldesa de Valencia ha manifestado que «yo sí estoy para las duras y para las maduras, para lo bueno y para lo malo. Valencia, para mí, está por encima de todo y de todos. Yo sí voy a ponerme al frente de esta situación».

El conflicto entre el Ayuntamiento de Valencia y la Delegación del Gobierno tiene su origen en que este jueves se celebra el 700 aniversario del Corpus. Y lo que Catalá lleva transmitiendo desde hace días es que quienes participan en ese acto religioso, en la misma plaza en que se lleva a cabo la concentración, tienen el mismo derecho a ocupar la citada plaza que los concentrados.

Hasta ahí, todos de acuerdo. El problema estriba en que Pilar Bernabé sostiene que no es a ella sino a la Policía Local a quien corresponde devolver la plaza de la Virgen a la situación anterior a la concentración. Y Catalá entiende que es la Delegación de Gobierno la que tiene que actuar. Y que la labor de la Policía Local será la de retirar los enseres. Pero, después de que la Delegación haga su función.

Este miércoles, la alcaldesa ha ido más allá: «Lo que lamento muchísimo es que es evidente que la delegada del Gobierno se ha acobardado después del incidente lamentable del domingo pasado y ha decidido ponerse de perfil, no tomar cartas en el asunto y no cumplir con competencia».

María José Catalá ha explicado que «tampoco es nuevo en esta comunidad que el Gobierno de España, en los momentos duros, se ponga de perfil y no asuma sus competencias». Según ha recordado: «Eso, ya lo hemos venido viviendo, lamentablemente, en esta legislatura en varias ocasiones».

Frente a esa situación, María José Catalá ha expresado que: «Yo sí que estoy para las duras y para las maduras, para lo bueno y para lo malo», porque Valencia, para ella, «está por encima de todo y de todos».

Así, María José Catalá ha destacado que ella va a ponerse «al frente de esta situación». Y que si Pilar Bernabé «ha decidido ponerse de perfil, ya ha demostrado claramente qué puede ofrecer a la ciudad. Yo voy a colaborar y a contribuir al máximo posible para que la fiesta del Corpus se desarrolle con absoluta normalidad en su 700 aniversario».

No obstante, María José Catalá ha matizado que «es una cuestión que merece todo el respeto del mundo. También, los manifestantes. Y creo que puede ser compatible que unos cumplan con su objetivo y que la ciudad pueda celebrar con normalidad el 700 aniversario del Corpus».