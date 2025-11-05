La delegada de Sánchez en Valencia votó en contra del centro de mayores que acaba de abrir Catalá

Pilar Bernabé, actual delegada del Gobierno del socialista Pedro Sánchez en la Comunidad Valenciana, votó en contra de la creación de un centro sociocultural destinado a mayores en El Pilar, en Valencia. Porque, a juicio de la citada Pilar Bernabé. Según expuso en su día, no consideraba «que exista urgencia». El centro ha sido abierto este martes por la actual alcaldesa de Valencia, la popular María José Catalá. Y cuenta ya con 65 mayores apuntados, prueba de que sí existía una inquietud por contar con esta infraestructura, pese a que como se ha dicho, según Bernabé, «no existe urgencia».

Pilar Bernabé fue concejal socialista en el Ayuntamiento de Valencia en la legislatura que arrancó en en 2019. Hasta que el 30 de junio de 2022, Pedro Sánchez decidió convertirla en delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana.

En aquella legislatura 2019-2023, el Gobierno del Ayuntamiento de Valencia lo ostentaba, como alcalde, Joan Ribó (Compromís). Y la coalición nacionalista tenía un pacto de Gobierno con el PSPV-PSOE. La formación y el grupo municipal al que pertenecía Pilar Bernabé. En esa legislatura, y hasta su marcha (30 de junio de 2022), Bernabé era cuarta Teniente de Alcalde. Y, entre sus atribuciones tenía la de ser concejala delegada de Envejecimiento Activo.

Con fecha 22 de octubre de 2020, el Ayuntamiento de Valencia convocó la comisión de Bienestar Social. Ante esa comisión, la concejala del PP, entonces en la oposición, Marta Torrado, presentó una moción relativa a un centro municipal para personas mayores en el barrio del Pilar, en Valencia. Porque allí no había ningún centro municipal destinado a mayores.

Sostenía el PP en su moción que: «A preguntas escritas del Grupo Municipal Popular en la comisión de Bienestar Social y Derechos Sociales del pasado mes de septiembre solicitando que nos concretaran, a qué equipamiento público sociocultural se va a destinar cada uno de los edificios que se van a construir en la Plaza del Pilar-Guillem de Castro, y si se iba a atender la petición de los vecinos y destinar alguno de estos edificios para las personas mayores del barrio, desde la Delegación de Envejecimiento Activo, nos contestaron que este equipamiento público no estaba destinado a esa Delegación».

Por ello, el PP instaba al Ayuntamiento de Valencia «a que ubique un Centro Municipal de Actividades para Personas Mayores en alguno de los dos edificios que se van a construir en la parcela municipal de la calle Guillem de Castro con la Plaza del Pilar, atendiendo así la demanda de los vecinos».

Pilar Bernabé, tal como consta en el acta de esa comisión, sostuvo que «la necesidad de contar con un recurso cercano no existe, porque las personas mayores tienen centros cerca». Y aclaró que el nuevo centro, «no está adscrito a mayores, sino a bienestar social. Para concluir con que ella no consideraba que «exista urgencia».

Además, Pilar Bernabé votó a continuación en contra de la moción del PP que quería impulsar un centro de mayores en aquel lugar, al igual que su compañera del PSOE, Maite Ibáñez. Y que sus socios de Gobierno entonces, los ediles de Compromís Isabel Lozano, Pere Fuset y Gloria Tello.

Cuatro años después de aquello, este 4 de noviembre, el Gobierno de María José Catalá ha abierto un centro de mayores exactamente en ese lugar, al que se había puesto cuatro años atrás Pilar Bernabé, alegando que no existía urgencia. El centro es una respuesta a una histórica demanda vecinal. Ya se han apuntado al mismo 65 mayores.