Ni agua ni refrescos: la mejor bebida para estar hidratados ante el calor extremo que no todo el mundo puede tomar

El verano está a la vuelta de la esquina y en los últimos días ya hemos vivido los primeros episodios de calor extremo en todos los puntos de España. Las temperaturas ya se han disparado hasta los 40 grados en muchas ciudades españolas y, ante los próximos días que vienen de calor, hay que estar prevenidos para combatir a uno de los grandes enemigos de esta época: la deshidratación. Un grupo de expertos ha dado ahora con la bebida esencial para estar hidratados cuando el calor apriete. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la bebida perfecta para estar hidratados con el calor extremo.

España ha llegado a los 40 grados en los últimos días en uno de los finales de mayo y primeros de junio más calurosos que se recuerdan. A la espera de la llegada del verano este 21 de junio, en la península ibérica ya hemos vivido los primeros episodios de calor extremo. Durante los próximos días las temperaturas darán un respiro a millones de españoles y en las próximas semanas se seguirá sucediendo el calor. Por ello, es recomendable estar prevenidos ante uno de los grandes peligros en esta época del año: la deshidratación, que afecta más a los niños y jóvenes.

Según informan desde Quirón Salud, la deshidratación es una alteración del metabolismo que «se produce cuando se usa o pierde más líquido del que se ingiere, provocando la falta del agua necesaria para que el cuerpo pueda realizar sus funciones normales». «La sintomatología principal que presentan los niños pequeños es el aumento de sed y la disminución de la orina; además, tienen la boca y lengua secas, los ojos y las mejillas hundidas, carecen de lágrimas cuando lloran y están más irritables», cuentan los expertos de este centro, que también ponen atención a los síntomas de los adultos, que suelen padecer mareos, fatiga o confusión, además de sensación de sed excesiva y falta de micción.

Ronald J. Maughan, experto en hidratación de la Universidad de Loughborough, también informó en su día que los beneficios de la leche para combatir el calor se deben a que esta bebida contiene otros nutrientes y electrolitos. «Su consumo ralentiza el vaciado gástrico, y esto afecta directamente a los riñones, que producen menos orina», afirmó en declaraciones que recoge la Federación Nacional de Industrias Lácteas en un artículo en el que destaca que la leche es una de las mejores fuentes de hidratación. «La leche ayuda a la hidratación y recuperación de fluidos y vitaminas en épocas de altas temperaturas, así como en la realización de deporte», informa.

La bebida para estar hidratados con el calor

Para combatir la deshidratación, hay una bebida perfecta que hará que estemos hidratados ante un episodio de calor extremo. Esta bebida no es el agua ni cualquier isotónica, sino otra que ha estado de por vida acompañándonos: la leche. La doctora británica Natasha Fernando se ha hecho viral con unas declaraciones en las que informa que este lácteo puede hacer que el cuerpo de una persona se mantenga fresco por más tiempo que incluso el agua.

Según informa la Universidad St. Andrews, el motivo de que la leche pueda ser bebida perfecta para estar hidratados durante el calor es su composición, ya que contiene unos nutrientes como grasas, proteínas y azúcares naturales que ralentizan la eliminación de líquidos del organismo. Esto hará que retenga el líquido, por lo que esto hace que sea más eficiente para combatir el calor que incluso el agua.

Las personas que tengan intolerancia a la lactosa o simplemente que estén en una situación de dieta estricta sí que tendrán que tener precaución a la hora de tomar leche para combatir el calor extremo. También te tendrás que asegurar de que este líquido se mantiene fresco en la nevera y que no se ha cortado. Porque el remedio puede acabar siendo peor que la enfermedad.