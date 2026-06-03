El PP llama al Senado a Leire Díez, Hernando, Illa y la gerente del PSOE por su relación con las cloacas

El Partido Popular (PP) ha anunciado este miércoles que solicitará la comparecencia en el Senado, en la comisión de investigación del denominado caso Koldo, del presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, de la ex militante socialista y fontanera, Leire Díez, de la gerente de la formación socialista, Ana María Fuentes, y del secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, Antonio Hernando, por la relación de todos ellos con las cloacas del PSOE.

Alicia García, portavoz del PP en la Cámara Alta, ha anunciado esta mañana los nombres que citará el partido para comparecer en la comisión de investigación, al tiempo que ha resaltado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, «llegó a Moncloa con una banda para saquear el dinero de los españoles y luego creó un comando para intentar taparlo».

«Vamos a forzar que el comando cloaca del PSOE comparezca en la comisión de investigación del caso Koldo», ha añadido García, en una rueda de prensa en el Senado.

El Partido Popular cita a los mencionados Illa, Díez, Hernando y Fuentes, al considerar que se encuentran relacionados con la instrucción abierta por Santiago Pedraz, juez de la Audiencia Nacional, en el marco del denominado caso Leire Díez.