Los restaurantes de Madrid con más sabor andaluz: el plan perfecto para viajar al sur sin salir de la capital

Durante la época estival, son muchos los que cogen aviones, trenes, o el coche para desplazarse entre comunidades y de este modo disfrutar de otros lugares y como no, de la variedad de nuestra gastronomía, pero si realmente quieres sentarte a la mesa y comer platos que te transporten no hace falta que te muevas de la capital. Madrid lleva años reuniendo restaurantes y tabernas donde la cocina de distintos lugares se ha hecho un hueco con naturalidad, y entre ellos, la gastronomía andaluza que podemos encontrar en distintas propuestas que nos permiten experimentar una forma distinta de acercarse al sur sin salir de la ciudad.

Platos como el pescaíto frito, y elaboraciones como las frituras ligeras, los guisos marineros o los vinos del Marco de Jerez forman parte de una oferta gastronómica que no ha dejado de crecer en la capital. No sólo por la presencia de andaluces que han trasladado su cocina, sino porque ese tipo de gastronomía conecta fácilmente con el público gracias a su producto reconocible, sabores directos y platos pensados para compartir. De este modo y estando ya en pleno mes de agosto, cuando muchos empiezan a pensar en escapadas, estos restaurantes se convierten en una alternativa para quienes se quedan en Madrid o buscan un plan diferente. Desde barras donde el ritmo es constante hasta locales más tranquilos donde la cocina se interpreta con otra mirada, estas son algunas de las propuestas donde te aseguramos que vas a poder viajar al sur a través del paladar.

La Gaditana

En la calle Fuente del Berro, 23, cerca de Las Ventas, La Gaditana funciona casi como un bar de costa trasladado a Madrid. La clave está en la barra, siempre llena en horas punta, y en una carta donde mandan las frituras y el producto del mar (presumen de tener el mejor atún de Madrid). Aquí se viene a pedir varias raciones al centro y a mojar pan, sin demasiadas complicaciones.

Las coquinas, los ostiones o los guisos que cambian según el día forman parte de una propuesta que no busca reinventar nada. Más bien al contrario y es que lo que funciona es precisamente esa sensación de taberna andaluza donde el ruido, el movimiento y el servicio rápido forman parte de la experiencia.

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Taberna Sanlúcar

En la calle San Isidro Labrador, 14, Taberna Sanlúcar lleva años siendo uno de esos sitios que se recomiendan de boca en boca. Desde fuera parece pequeña, pero dentro siempre hay movimiento, sobre todo alrededor de la barra. Su cocina mira directamente a Sanlúcar de Barrameda, con platos reconocibles como el cazón en adobo, las ortiguillas o las papas con chocos. Aquí el plan no es sentarse a comer de forma formal, sino pedir varias cosas, compartir y alargar la sobremesa con una manzanilla bien fría.

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Cazorla

El local de la calle Alcalá, 261, junto a Las Ventas, es uno de los más conocidos de Cazorla en Madrid aunque su presencia en la capital es variada. No es un sitio nuevo ni pretende serlo, y probablemente ahí está parte de su éxito, sumando su carta en la que desearás probarlo todo. Tienen boquerones fritos, gambas, tortilla de bacalao y raciones pensadas para compartir. Funciona especialmente bien para grupos o para un aperitivo largo de fin de semana, cuando la barra se llena y el ritmo se acelera.

Menudeo

En José Ortega y Gasset, 68, Menudeo juega en otra liga. Es más reciente y tiene un enfoque distinto, aunque mantiene el vínculo con la cocina andaluza. con platos pensados para compartir, una barra con bastante movimiento y recetas que parten de la tradición pero con una presentación más actual. Los boquerones, la carrillera o las tortillas siguen estando, pero con un punto más cuidado. Es una opción más tranquila que las tabernas clásicas, sin perder ese aire informal.

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Surtopía

En Núñez de Balboa, 106, Surtopía lleva más de una década trabajando una cocina andaluza diferente. No es una taberna al uso, sino un restaurante donde el producto manda y la carta cambia con frecuencia. El hilo conductor sigue siendo Andalucía,especialmente la zona de Sanlúcar, pero con una interpretación más contemporánea. Aquí el plan es sentarse, comer con calma y dejar que el ritmo sea otro. Más cercano a un restaurante que a un bar de tapeo.

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Madrid no tiene mar, pero como acabamos de ver sí que puede decir que tiene una oferta gastronómica capaz de acercarse bastante a lo que uno espera encontrar en el sur. Desde barras ruidosas donde el pescaíto es lo principal hasta mesas más tranquilas donde el producto se trabaja con otro enfoque, la ciudad ofrece distintas formas de entender la cocina andaluza.