Estos son los cinco nuevos restaurantes con estrella Michelin en Andalucía

La Guía Michelin ha entregado este martes sus estrellas a los mejores restaurantes de España en una gala celebrada en Málaga y con sabor andaluz. La comunidad suma cinco nuevos restaurantes con estrella Michelin, un reconocimiento que potencia el atractivo gastronómico de Andalucía y atrae a viajeros que buscan propuestas culinarias de alto nivel.

Las nuevas chaquetillas blancas han recaído en los restaurantes Faralá (Granada), de la chef Cristina Jiménez; Palodú (Málaga), de Cristina Cánovas y Diego Aguilar; ReComiendo (Córdoba), de Periko Ortega; Ochando (Los Rosales, Sevilla), de Juan Carlos Ochando; y Mare (Cádiz), de Juan Viu.

Además, los cuatro restaurantes andaluces que ya contaban con dos estrellas Michelin conservan su distinción: Alevante (Chiclana de la Frontera, Cádiz), LÚ Cocina y Alma (Jerez de la Frontera, Cádiz), Skina (Marbella, Málaga) y Bardal (Ronda, Málaga).

A ellos se suman 18 restaurantes que mantienen su única estrella: Abantal (Sevilla), Cañabota (Sevilla), Choco (Córdoba), Código de Barra (Cádiz), Mantúa (Jerez de la Frontera, Cádiz), Mesón Sabor Andaluz (Alcalá del Valle, Cádiz), José Carlos García (Málaga), Kaleja (Málaga), Blossom (Málaga), Sollo (Fuengirola, Málaga), Back (Marbella, Málaga), Messina (Marbella, Málaga), Nintai (Marbella, Málaga), Dama Juana (Jaén), Bagá (Jaén), Radis (Jaén), Malak (Jaén) y La Costa (El Ejido, Almería). La provincia de Huelva queda huérfanas de estrellas.

En España, 25 restaurantes estrenan su primera estrella, cinco ascienden a dos y los 16 triestrellados mantienen su máxima distinción. No hay ningún tres estrellas nuevo.

Los 16 restaurantes españoles con tres estrellas y en lo más alto del firmamento gastronómico son los siguientes: cuatro en Barcelona (ABaC de Jordi Cruz; Cocina Hermanos Torres de los gemelos Sergio y Javier Torres; Disfrutar de Eduard Xatruch, Oriol Castro y Mateu Casañas; y Lasarte de Martín Berasategui y Paolo Casagrande), dos en San Sebastián, Guipúzcoa (Akelarre de Pedro Subijana y Arzak de Juan Mari Arzak y su hija Elena), uno en Madrid (DiverXO, de Dabiz Muñoz), uno en Córdoba (Noor, de Paco Morales), uno en El Puerto de Santa María, Cádiz (Aponiente, de Ángel León), uno en Gerona (El Celler de Can Roca, de los hermanos Joan, Josep y Jordi Roca), uno en Cáceres (Atrio, de Toño Pérez), uno en Arriondas, Asturias (Casa Marcial, de Nacho Manzano), uno en Lasarte-Oria, Guipúzcoa (Martín Berasategui, de Martín Berasategui), uno en Larrabezúa, Vizcaya (Azurmendi, de Eneko Atxa) y uno en Denia, Alicante (Quique Dacosta, de Quique Dacosta).