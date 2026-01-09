Decathlon ‘regala’ la bicicleta eléctrica de montaña que quieren todos los profesionales: más de 1.000€ de descuento

Decathlon vuelve a llamar la atención de los aficionados al ciclismo y, especialmente, de aquellos que llevan tiempo pensando en dar el salto a una bicicleta eléctrica de montaña. La cadena deportiva ha lanzado una oferta de las que se ven pocas veces pues este modelo tiene ahora 1.450 euros de descuento, y hablamos de una bici que por prestaciones y diseño, se ha ganado el interés de expertos y novatos. Se trata de la Evercross EK30, una bicicleta eléctrica que ahora puede encontrarse en la tienda online de Decathlon por 949,99 euros, cuando su precio habitual es de 2.399,99€.

Una rebaja tan contundente ha hecho que muchos la describan directamente como un ‘regalo’, sobre todo en un mercado donde los precios de las bicicletas eléctricas siguen siendo elevados. La Evercross EK30 es una bicicleta pensada para los que buscan aventura, potencia y comodidad, tanto en rutas de montaña como en terrenos complicados. Su diseño destaca por incorporar doble suspensión, un elemento clave para absorber impactos y mejorar el control en caminos irregulares, senderos con piedras o descensos prolongados.

A esto se suman sus ruedas tipo fat bike de 20 pulgadas y 4.0 de ancho, que ofrecen una mayor superficie de contacto con el suelo, algo especialmente útil en barro, arena o incluso nieve. Todo ello se traduce en una conducción más estable y segura, incluso para quienes no tienen una gran experiencia previa. Otro de los puntos fuertes de esta bicicleta es su batería extraíble de 750 Wh, una capacidad superior a la media que permite realizar rutas largas sin preocuparse constantemente por la autonomía. Según el uso y el nivel de asistencia seleccionado, puede alcanzar entre 55 y 100 kilómetros por carga, una cifra más que suficiente para salidas exigentes o para varios desplazamientos urbanos consecutivos.

La bicicleta eléctrica ‘regalada’ por Decathlon

El motor brushless de 250 W, por su parte, cumple con la normativa europea y proporciona una asistencia fluida, capaz de ayudar en subidas pronunciadas sin perder sensaciones de pedaleo natural. En cuanto a su equipamiento, la Evercross EK30 también sorprende para el precio al que se ofrece actualmente. Cuenta con frenos de disco mecánicos, iluminación integrada para mejorar la visibilidad y la seguridad, y una pantalla desde la que controlar la velocidad, el nivel de asistencia y el estado de la batería.

Además, incluye detalles poco habituales en este rango de precio, como un sistema de arranque mediante tarjeta NFC, pensado para disuadir robos y aportar un plus de tranquilidad cuando se deja aparcada en espacios públicos. El cuadro, robusto y resistente, soporta hasta 150 kilos de carga, lo que amplía el perfil de usuarios a los que va dirigida. La enorme rebaja ha generado bastante revuelo entre aficionados al ciclismo y usuarios interesados en bicicletas eléctricas, ya que no es habitual encontrar una e-MTB con estas características por menos de 1.000 euros. Decathlon parece apostar por una estrategia clara: ofrecer un producto muy llamativo en precio para atraer a nuevos compradores y reforzar su posicionamiento en uno de los segmentos que más crece dentro del deporte y la movilidad sostenible.