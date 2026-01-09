Estupefacción en la NASA tras hallar en una Luna de Júpiter una estructura fuera de toda lógica y con forma de araña

Júpiter sigue sorprendiendo por su tamaño, y acumula muchas rarezas que los científicos no acaban de entender. Sin embargo, imágenes de la NASA han servido para desvelar una de las estructuras más increíbles del sistema solar en una de sus lunas.

Según un estudio publicado en The Planetary Science Journal, la sonda Galileo de la NASA fotografió una estructura con forma de araña en la luna Europa, una de las más grandes de Europa.

Lo mejor de todo es que podría demostrar que este planeta tuvo agua líquida en la superficie y que, por tanto, fue candidato a tener vida extraterrestre en el pasado.

La araña en una luna de Júpiter que desconcierta a los científicos

La estructura se encuentra dentro del cráter Manannán y presenta un patrón ramificado que rompe por completo con la monotonía del paisaje europeo.

Durante décadas, la marca fotografiada por la NASA fue archivada como una anomalía sin explicación clara. Hoy, los investigadores la identifican como Damhán Alla, un nombre de origen irlandés que alude a una araña o a un inquietante demonio de la pared.

El estudio estuvo liderado por la física Lauren McKeown, de la Universidad de Florida Central, y desarrollado junto a expertos del Laboratorio de Propulsión a Chorro, la Universidad de Brown y el Instituto de Ciencias Planetarias.

Lo más llamativo es la teoría de cómo se formó: propone que surgió tras un impacto. Ese choque habría fracturado la corteza helada, lo que permitió que agua salada del subsuelo ascendiera brevemente hasta la superficie antes de congelarse de nuevo, lo que dejó impresa su inconfundible silueta.

La NASA tiene respuesta: la explicación de la extraña figura en una luna de Júpiter

Para comprender cómo pudo formarse Damhán Alla, el equipo buscó un análogo en la Tierra. La respuesta apareció en las llamadas estrellas lacustres. Es decir, patrones radiales que se generan cuando el agua líquida rompe el hielo de un lago congelado cubierto de nieve. El resultado son figuras que recuerdan a ramas que se expanden desde un punto central.

La diferencia está en la escala. En nuestro planeta, estas estructuras apenas alcanzan unos metros de diámetro. En la luna helada de Júpiter la araña se extiende a lo largo de aproximadamente un kilómetro.

Los investigadores estudiaron ejemplos reales en lagos congelados de Colorado, como Ollie’s Pond y Maggie Pond, y reforzaron esas observaciones con experimentos de laboratorio, simulaciones de hielo y modelos por ordenador.

Además, reanalizaron las imágenes originales de Galileo para reconstruir el proceso que dio lugar a esta cicatriz helada. Al final, la NASA tenía la respuesta desde enfrente de sus ojos.

¿La NASA ha encontrado pruebas de vida en Júpiter?

Europa lleva tiempo siendo uno de los principales candidatos para albergar vida fuera de la Tierra. Todo porque los científicos sospechan que bajo su superficie helada podría haber un océano de agua salada.

El descubrimiento de formaciones como Damhán Alla apoyan la idea de que ese océano no estaría completamente aislado, sino que podría interactuar de forma puntual con la superficie.

A diferencia de otros cuerpos del sistema solar, Europa apenas tiene cráteres de impacto y muestra paisajes únicos, como el denominado terreno caótico, con grandes bloques de hielo fracturados y desplazados.