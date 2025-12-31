Aviso importante de la NASA: adiós a vivir en estas ciudades de España en 30 años

La NASA ha emitido una preocupante advertencia que afecta directamente a varias provincias españolas, señalando que podrían volverse inhabitables en aproximadamente tres décadas. Esta proyección, resultado de exhaustivos estudios sobre el cambio climático y el incremento de la temperatura global, genera grave inquietud entre la comunidad científica internacional.

Los datos recopilados evidencian una tendencia alarmante que podría transformar radicalmente ciertas zonas de nuestro país. Los investigadores advierten que estamos ante un posible escenario donde determinadas regiones españolas podrían resultar incompatibles con el asentamiento humano debido a condiciones ambientales extremas.

Con el calentamiento global avanzando a un ritmo sin precedentes, los científicos documentan alteraciones significativas que requieren respuestas inmediatas y un replanteamiento fundamental de nuestras estrategias de adaptación. Los efectos observados exigen medidas urgentes para mitigar las consecuencias que ya comienzan a manifestarse.

Según el informe de la NASA, diversas provincias españolas podrían resultar inhabitables en las próximas décadas como consecuencia directa del cambio climático. El incremento de temperaturas no solo acelerará la desertificación en zonas vulnerables, sino que también provocará fenómenos meteorológicos extremos como precipitaciones torrenciales que generarán inundaciones devastadoras, transformando radicalmente los ecosistemas y las condiciones de vida. Este escenario subraya la necesidad de reconocer el impacto profundo de la actividad humana sobre sistemas ecológicos fundamentales, cuya comprensión completa apenas estamos comenzando a alcanzar mientras el cambio climático intensifica sus manifestaciones y amenaza con consecuencias potencialmente catastróficas.

La NASA manda un aviso a España

La Tierra está viviendo una serie de cambios que estamos viendo llegar sin casi aviso previo. Ha llegado el momento de empezar a pensar en todo lo que está por delante y en las posibles consecuencias que podemos tener. Llegan unos cambios que son fundamentales y que quizás hasta ahora nunca le has prestado atención.

El aumento de la temperatura del planeta es una realidad que puede acabar siendo la que nos acompañe en estos días que estamos viendo llegar. Son momentos del año en los que debemos estar preparados para lo peor, ese termómetro al alza aquí puede tener consecuencias en todo el planeta.

Los expertos de la NASA lanzaron hace unos años un informe en el que advertían de lo que sucedería en 2050. Cada vez falta menos para llegar a este fecha que puede acabar siguiendo una serie de predicciones que parece que se cumplen por momentos. Este alarmante estudio titulado ‘Too Hot to Handle: How Climate Change May Make Some Places Too Hot to Live’ pone en aviso a unos puntos del planeta que se verán severamente afectados por el cambio climático. Lo que llega en este momento puede ser una transformación para la que quizás no estamos preparados.

Adiós a estas provincias según la NASA: no podrás vivir en ellas

En unos 30 años algunas partes de España quedarán afectadas por este cambio climático que provocará un aumento de las temperaturas que puede ser totalmente insostenible. Habrá llegado la época de ponerse las pilas si queremos evitar algo tan terrible como lo que dicen los expertos en este informe: «Raymond dice que es difícil predecir cuándo podremos ver temperaturas globales de bulbo húmedo, superando regularmente los 95 grados Fahrenheit (35 grados Celsius). Esto se debe a que es un proceso complejo que está sucediendo gradualmente y se desarrolla de manera diferente en diferentes lugares. Pero los modelos climáticos nos dicen que es probable que ciertas regiones superen esas temperaturas en los próximos 30 a 50 años. Las áreas más vulnerables incluyen el sur de Asia, el Golfo Pérsico y el Mar Rojo alrededor de 2050; y el este de China, partes del sudeste asiático y Brasil para 2070».

Los expertos advierten de que: «Las olas de calor del pasado ofrecen una visión del futuro para las ciudades que esperan un aumento de las temperaturas. Hoy en día, casi un tercio de la población mundial está expuesta a extremos de calor potencialmente mortales durante 20 días al año o más. Fenómenos como la ola de calor de 2003 en Europa, que se cobró más de 70.000 vidas, serán más frecuentes y graves a partir de la década de 2040. Las personas que ya viven en lugares cálidos tendrán que adaptarse a períodos aún más prolongados de calor sofocante, mientras que quienes viven en ciudades más frías estarán expuestas a niveles de calor extremo a los que no están acostumbradas.

Al adaptarse al cambio climático, las ciudades deben prepararse para temperaturas que dificulten y agoten a los ciudadanos moverse al aire libre, que hagan imposible trabajar de manera segura al aire libre y que resulte insoportable permanecer en espacios cerrados sin aire acondicionado ni ventilación. Las ciudades con pocos espacios verdes son varios grados más cálidas que sus alrededores rurales como resultado del efecto de isla de calor urbana. Esto hace que los centros urbanos sean más susceptibles a los extremos de calor que pueden empeorar la calidad del aire, causar deshidratación, golpes de calor, complicaciones cardiovasculares , enfermedades renales y muerte.

Los muy jóvenes, los ancianos y las personas con afecciones médicas preexistentes son especialmente vulnerables. Los impactos del calor también afectan desproporcionadamente a los ciudadanos más pobres, que no pueden dejar de trabajar durante una ola de calor y tienen más probabilidades de trabajar al aire libre o en fábricas mal ventiladas». Madrid, la Comunidad Valenciana y Andalucía serán las zonas más afectadas por estas olas de calor que son cada vez más frecuentes.