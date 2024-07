La NASA avisa sobre el extraño fenómeno que proviene del Sol y que afecta a la Tierra: «Es la primera vez…»

La NASA (National Aeronautics and Space Administration), ha lanzado este martes un satélite solar con el objetivo de explorar los orígenes de las ondas de radio procedentes del Sol, un factor clave en la determinación del clima espacial.

CURIE, como se llama este dispositivo, ha viajado a bordo de la nave Ariane 6 de la Agencia Espacial Europea desde el Centro Espacial Guayanés en Kourou, Guayana Francesa, y ha volado a una altitud de alrededor de 580 kilómetros sobre la superficie de la Tierra.

Diseñada por un equipo de la Universidad de California, CURIE será la primera misión de su tipo que mida ondas de radio en el rango de frecuencias de 0,1 a 19 megahercios desde el espacio, señaló la Agencia Espacial Europea.

Estas longitudes de onda son bloqueadas por la atmósfera superior de la Tierra, de modo que este tipo de investigación sólo puede realizarse desde el espacio. De acuerdo con la NASA, durante la investigación de ondas de radio procedentes del Sol, CURIE utilizará una técnica llamada interferometría de radio de baja frecuencia, la cual no se había utilizado nunca antes en el espacio.

«Esta es la primera vez que alguien hace volar un radiointerferómetro en el espacio de forma controlada, se trata de un experimento pionero», explican desde la agencia espacial.

NASA’s CURIE mission, a pair of shoebox-sized spacecraft, is set to launch tomorrow! 👟 👟 🚀

Once in orbit, they’ll separate in order to triangulate mysterious radio signals from the Sun and pinpoint their origin.

Learn more:

— NASA Sun & Space (@NASASun) July 8, 2024