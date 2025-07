Miguel Tellado (PP): «No habrá amnistía para Sánchez cuando gobierne el PP»

«No habrá amnistía para Sánchez». Lo afirma Miguel Tellado, secretario general del PP, en una entrevista con OKDIARIO. Tellado deja, con esa expresión, claro que no habrá componendas para desbloquear la situación política: «Sánchez tendrá que rendir cuentas ante la Justicia si lo decide el Supremo». Tellado adelanta un escenario nada descartable conociendo la mentalidad retorcida y sin escrúpulos de Pedro Sánchez: que busque la petición del suplicatorio a las Cortes para denegarlo y que la causa decaiga en el Supremo en lo relativo a él, cuanto menos. Tellado advierte: «Si el Supremo pide el suplicatorio para Sánchez la obligación democrática de los diputados es otorgarlo».

Miguel Tellado asegura que Feijóo hará la regeneración democrática que ya prometieron Aznar y Rajoy: «Hay que blindar la separación de poderes de las injerencias y amenazas internas del gobierno que los padres de la Constitución no previeron». El secretario general del PP reitera que Feijóo aspira a un gobierno en solitario con apoyos parlamentarios. «Con Vox queremos y debemos entendernos», señala.

En la entrevista, Tellado no descarta que Sánchez financiara su ascenso político con el dinero de la prostitución de su suegro. Tellado describe la situación a los dos años del 23J: «El sanchismo está en búsqueda y captura, el PSOE vive un ERE por la situación judicial de sus pesos pesados».

P.- Dos años del 23J. ¿Qué significa el vapuleo a Sánchez de esta semana en el Congreso?

R.- Sánchez está en una situación de debilidad parlamentaria absoluta. El Gobierno no se sostiene más que por el ansia de Sánchez de utilizar los resortes del Estado para la defensa judicial de la familia, del partido y del Gobierno.

P.- El PSOE borró a Begoña Gómez y Santos Cerdán del vídeo del 23J

R.- El PSOE vive un ERE por la situación judicial de sus pesos pesados. Es inédito que el presidente del Gobierno tenga a su mujer, a su hermano y al fiscal general del Estado imputados; y al secretario de organización del partido en la cárcel y el anterior, ministro de Infraestructuras, también imputado. Y así hasta 27 cargos del gobierno. Los casos de corrupción no son aislados. Surgen del núcleo duro y fundacional del sanchismo. Sánchez debería salir de La Moncloa porque su gobierno vive en una irregularidad absoluta desde su origen. Del clan del Peugeot no queda nadie. O están en prisión o les han retirado el pasaporte y no pueden salir de España. El sanchismo está en búsqueda y captura.

P.- ¿Cree que las derrotas parlamentarias le importan?

R.- No se puede gobernar un país en 2025 con los presupuestos prorrogados de 2023 aprobados en 2022. Esa es la situación dantesca. En cualquier país se convocan elecciones, como en Alemania. Sánchez cree que esas reglas de juego no le afectan.

P.- ¿Cuánto puede aguantar? Porque, al final, quien firma el BOE es él

R.- Ha decidido utilizar todas las instituciones del Estado como defensa de la situación procesal suya, de su partido, su gobierno y su familia. El ejercicio de aquel ‘Manual de resistencia’ lo lleva hasta el final, aunque Sánchez ahora es el autor del ‘Manual de la decadencia’ o del ‘Manual de la delincuencia’, que es en lo que se ha convertido el sanchismo.

P.- ¿Es pura delincuencia?

R.- Es un gobierno acorralado por la corrupción, que vive de sobresalto en sobresalto en función de las actuaciones judiciales y de las escuchas de la UCO.

Armengol y Marlaska

P.- El siguiente informe de la UCO será el de Armengol

R.- Es gravísimo porque es la tercera autoridad del Estado. Armengol es el árbitro comprado de la política española que juega siempre a favor del PSOE y de Sánchez. Si cae Armengol, hay que convocar elecciones de forma inmediata.

P.- Interior se niega a informar a la UCO de las visitas a Santos Cerdán en la cárcel. ¿Qué le parece?

R.- Por eso un ministro tan reprobado y repudiado como Marlaska sigue en el cargo. Está al servicio del sanchismo. Que el ministerio de Interior no colabore con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado siguiendo indicaciones judiciales es tremendamente gráfico del deterioro institucional de España.

Prostíbulos

P.- ¿Financió el dinero de la prostitución la carrera política de Sánchez?

R.- Es el cinismo y la doble moral de Sánchez mientras ataca a rivales con bulos, mentiras y zafiedades. Sánchez tiene que explicar sus vínculos con los negocios de prostitución de su familia política. ¿Cómo se atreve el PSOE a promover una ley de abolición de la prostitución cuando la tienen tan cerca de su propio partido?

P.- ¿No descarta que Sabiniano Gómez financiara el ascenso político de su yerno y financiara al PSOE?

R.- Un presidente del Gobierno afectado por esas informaciones tiene que salir a dar explicaciones. El silencio de Sánchez ratifica todas las informaciones publicadas.

Reforma Bolaños

P.- El PSOE no ha podido controlar el CGPJ y las dos salas clave del Supremo. ¿Dará lo que sea a Puigdemont para aprobar la reforma Bolaños?

R.- Buscan el control de la justicia. Las votaciones del Congreso se compran y se venden. El independentismo fija el precio y Sánchez siempre paga. Es un presidente extorsionado, encantado de estar extorsionado porque, gracias a esa extorsión, compra tiempo en el poder. Hoy entendemos todo. Entendemos por qué Sánchez, después de perder las elecciones, quiso seguir siendo presidente a cualquier precio. Necesitaba la Abogacía del Estado, la Fiscalía General y los medios públicos para defenderse de las causas judiciales que ya sabía que estaban abiertas. El sanchismo es, en origen, un producto fracasado y un engaño masivo a la ciudadanía. Sánchez no debería arrastrar a nuestro país a esta deriva sin sentido.

Elecciones, PP y Vox

P.- ¿A qué debe aspirar el PP en las elecciones?

R.- Por higiene democrática el PP tiene que ganar con una mayoría amplísima. Cuanto más amplia, más garantías tendremos de que el sanchismo será derogado. Nuestro objetivo político es echar a Sánchez porque es una amenaza para la democracia española. Aspiramos a una mayoría que garantice un gobierno único y unido para limpiar la política española. Todas las encuestas salvo una, la de Sánchez [CIS], apuntan a que el PP obtendría más escaños que Sánchez y todos sus socios juntos. Con ese escenario el cambio estaría garantizado. ¿Qué proponemos a los españoles? Un gobierno en solitario, como todos los anteriores que ha habido, salvo el de Sánchez, incluso sin mayoría absoluta. Es lo mejor en España. La experiencia de Sánchez con Podemos y Sumar ha sido mala. No podemos caer en el mismo error. El próximo gobierno debe ser monocolor. Un gobierno en solitario presidido por Alberto Núñez Feijóo y con acuerdos en el Congreso. Esto no quiere decir cordón sanitario a Vox. En ningún caso. Es un partido con el que debemos y queremos entendernos. Pero tiene que haber un gobierno único, unido y que no esté condicionado, como el de Pedro Sánchez.

P.- ¿Abascal garantizó a Feijóo su investidura en la reunión que tuvieron?

R.- Ya lo hicieron. Vox apoyó la investidura fallida de Feijóo sin pedir entrar el Gobierno. Si lo hizo teniendo nosotros 137 diputados, todo indica que lo hará si estamos en los 150 y pico diputados. Creo que habrá entendimiento entre el PP y Vox. Los dos defendemos el interés general de España. Lo que más le conviene a nuestro país es que Sánchez pase a ser historia. También, lo que más le conviene al PSOE es borrar a Sánchez de su historia. El PSOE no levantará cabeza mientras esté Sánchez.

Regeneración

P.- Aznar y Rajoy prometieron la regeneración y no la hicieron teniendo mayorías absolutas. ¿Cómo creer que Feijóo la hará?

R.- No defendemos la alternancia por la alternancia porque toque gobernar al PP. Queremos ser alternativa de gobierno y, para eso, tenemos que poner encima de la mesa una hoja de ruta de qué quiere hacer el PP en el gobierno. La regeneración democrática es fundamental. Los padres de la Constitución nunca pensaron que las amenazas a nuestra democracia provinieran del propio gobierno, que es lo que ha pasado con Sánchez. Nuestra arquitectura constitucional estaba preparada para afrontar amenazas externas, no del propio gobierno. Sánchez es presidente de la mano de partidos antisistema y de ultraizquierda que quieren debilitar al Estado. Y Sánchez se lo consiente. Tenemos que blindar las instituciones de las amenazas e injerencias del propio gobierno.

P.- ¿Cómo?

R.- Las instituciones son del Estado, no del gobierno de turno. Hay que despolitizarlas. Hay que blindar la separación de poderes para que no haya injerencias del Ejecutivo en el Judicial y para que el Ejecutivo respete al Legislativo. Hoy tenemos unas Cortes secuestradas por el PSOE y Sumar desde la Mesa del Congreso. Hay una treintena de leyes paralizadas por Armengol porque son del PP. Somos una democracia secuestrada por el PSOE y Pedro Sánchez. Hay que blindar a España de los abusos que cualquier gobierno pueda cometer.

P.- ¿Y no habrá impunidad para Sánchez? ¿Ningún pacto para darle salida y que termine como Bettino Craxi en Túnez o en la República Dominicana?

R.- No habrá amnistía para Sánchez.

P.- ¿No la habrá?

R.- No habrá amnistía para Sánchez.

P.- Y si la justicia llega a Sánchez, ¿el PP dejará actuar a la justicia?

R.- Si el Tribunal Supremo pide a las Cortes el suplicatorio para juzgar a Pedro Sánchez, la obligación democrática de todos los diputados es otorgar ese suplicatorio para que Sánchez pueda ser juzgado si esa situación se da.

P.- ¿Cree que llegaremos al suplicatorio de Sánchez?

R.- Me preocupa muchísimo el discurso del lawfare que hemos escuchado al independentismo y a partidos de izquierdas. Hoy, ese discurso del odio lo practica el PSOE, criticando a jueces con nombres y apellidos y cuestionando su profesionalidad e independencia. Eso, desde un partido de gobierno, es tremendamente preocupante.

P.- ¿No habrá amnistía para Sánchez?

R.- Sánchez tendrá que rendir cuentas ante la Justicia si así lo decide el Tribunal Supremo.