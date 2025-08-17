Mueren dos trabajadores en el incendio de una fábrica de aceite en Pinos Puente (Granada)
Tras el incendio, parte de la nave se ha derrumbado
Dos personas han muerto esta madrugada en el incendio de una fábrica de aceite de Pinos Puente, en Granada.
Los hechos se produjeron pasadas las 02:00 horas en las instalaciones de esta empresa, situadas en la calle Estación de Ferrocarril del municipio.
Los servicios de emergencia movilizaron a los Bomberos de Granada, a unidades de la Policía Local y a efectivos sanitarios, que sólo pudieron confirmar el fallecimiento de dos personas que se encontraban en el interior de la fábrica.
A primera hora de la mañana se ha extinguido el incendio, que ha provocado que parte de la nave se desplomara. Desde el 112 se ha informado del siniestro a la Inspección de Trabajo y al Centro de Prevención de Riesgos Laborales.
El alcalde de Pinos Puente, José Enrique Medina, se ha pronunciado sobre lo sucedido, calificando el suceso de «tragedia» y ha trasladado el pésame a las familias de los fallecidos. Una de las víctimas era de la misma localidad y la otra, de Alcalá la Real (Jaén). Asimismo, el regidor ha destacado la rápida intervención de los Bomberos y los operativos de emergencias para evitar un mayor impacto del incendio.
El Consistorio tuvo que proceder de hecho a desalojar el Festival Flamenco, que se celebraba en el recinto ferial en las proximidades de la fábrica.
Temas:
- incendio