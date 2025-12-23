Investigan a un cura de Granada por pedirle sexo oral a una mujer y decirle que se masturba con su foto

El Juzgado de Instrucción n.º 2 de Granada investiga a un sacerdote del área metropolitana por presuntos delitos de agresión sexual y amenazas. La denunciante relata comentarios vejatorios y gestos de índole sexual tras una misa. La instrucción se encuentra aún en fase inicial.

Los hechos, denunciados ante la Guardia Civil, se remontan a mayo de este año, cuando el cura habría aprovechado la celebración de la fiesta de Las Cruces para tomar una fotografía a la denunciante, de 42 años, que se encontraba con unos amigos en una plaza. La mujer vio al sacerdote alzar los brazos y apuntarla con su teléfono móvil, según detalla la denuncia, adelantada por Ideal.

Días después, el 7 de mayo, la mujer acudió a misa y tras finalizar la eucaristía, en la plaza del pueblo, el sacerdote se acercó a ella y le dijo: «Eres más guapa en persona que en la foto». La mujer recordó el episodio previo y le preguntó si le había hecho una foto, a lo que el párroco respondió que se masturbaba por las noches con la imagen. La feligresa le advirtió de que iba a denunciarlo y el cura le cogió la mano y se la acercó a los genitales a la vez que profería expresiones vejatorias.

Según la denuncia, la mujer se vio obligada a alzar la voz («¡No me lo puedo creer!») y cogió de las manos al sacerdote que, entre la multitud, adoptó el papel de víctima: «¡Me está pegando!». Luego se metió en la iglesia y le pidió a la mujer hablar dentro del templo. Una vez allí, la invitó a que le practicara sexo oral. La feligresa repitió que iba a denunciarlo y el párroco replicó con gestos amenazantes, siempre según la denuncia. La vecina pidió ayuda en un lugar cercano y terminó en un centro hospitalario por un ataque de ansiedad.

Tras denunciar los hechos, el juzgado inició el procedimiento por un delito leve de amenazas, pero este mes lo transformó en diligencias previas. El sacerdote ha presentado un recurso de apelación a la Audiencia Provincial de Granada. El juzgado aún no ha tomado ninguna declaración.

En un comunicado, el Arzobispado de Granada ha explicado que tienen constancia de este procedimiento judicial, pero remarca que todavía no existe resolución condenatoria firme ni ningún tipo de medida cautelar contra el sacerdote, que habría mostrado «plena colaboración con la autoridad judicial», aportando su testimonio para «aclarar la verdad de los hechos».

El arzobispado ha recordado la necesidad de respetar la presunción de inocencia en un procedimiento aún en instrucción, y ha recalcado su confianza en la justicia y su compromiso «con la verdad y protección de todas las personas».