Detienen a un sacerdote en Torremolinos con 10 papelinas de cocaína rosa y juguetes sexuales en su piso

La Policía Nacional ha detenido en Torremolinos (Málaga) a un sacerdote de la Archidiócesis de Toledo tras ser pillado en posesión de una cantidad importante de tusi, un cóctel de drogas conocido como cocaína rosa. El Arzobispado ha confirmado la detención.

Carlos Loriente, de 45 años, se encontraba de vacaciones en la ciudad costasoleña. La madrugada del lunes, en una identificación rutinaria, fue sorprendido en la vía pública con una decena de papelinas con diversas sustancias estupefacientes que excedían lo que podría entenderse como consumo propio, según la Policía Nacional.

Dada la cantidad de droga que tenía en su poder, los agentes se personaron en el apartamento vacacional del sacerdote. Durante su registro encontraron una balanza de precisión, una bolsita monodosis de droga y varios juguetes sexuales. También detectaron indicios claros de consumo reciente en la vivienda.

El cura fue detenido como presunto autor de un delito contra la salud pública y pasó a disposición del Juzgado de Instrucción n.º 5 de Torremolinos.

D. Carlos Loriente, vicario del Clero de la Diócesis de Toledo, nos anima a peregrinar a Tierra Santa. pic.twitter.com/Do4KmupUFm — Del.Turismo y Peregrinaciones. ArchidiócesisToledo (@Del_TyP_Toledo) February 10, 2023

El tusi o cocaína rosa no guarda relación química con la cocaína. Es una mezcla variable de sustancias psicoactivas. Las más frecuentes son ketamina, MDMA, cafeína, lidocaína y anfetaminas, aunque la composición depende del fabricante. El color rosa se debe a colorantes añadidos.

El Arzobispado pide «perdón»

El Arzobispado de Toledo ha emitido este martes un comunicado en el que confirma la detención de su sacerdote en Torremolinos, adelantada por El Español. No entra en detalles, pero sí «lamenta profundamente los hechos y reprueba cualquier conducta delictiva» que pudiera haber cometido el párroco.

La Archidiócesis señala que ha abierto sus propias «investigaciones» y que el sacerdote ha sido «apartado cautelarmente del ejercicio del ministerio y de su oficio». Asimismo, «expresa su plena confianza en la justicia» y traslada su «disposición» a colaborar con ella a pesar de que «la responsabilidad de los hechos corresponde al ámbito personal del detenido».

«Este Arzobispado pide perdón al pueblo de Dios por los daños morales que puedan ocasionar los presuntos delitos de un sacerdote de la archidiócesis», zanja el comunicado.

Por su parte, la Diócesis de Málaga ha recalcado que el clérigo ha sido apartado y que «no pertenece» a la Archidiócesis «ni ha recibido ningún encargo pastoral en ella». «Expresamos nuestro pesar por el daño que se ha podido producir y porque empaña el buen hacer de tantos sacerdotes que ejercen su ministerio con fidelidad y entrega», añaden.