Lo que llega a Cataluña no es normal y el METEOCAT avisa: «prepárense para lluvias sin fin»

Prepárense para lluvias sin fin, lo que llega a Cataluña no es normal y el Meteocat lanza un importante aviso. Será un momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser esencial en estas jornadas en los que todo puede ser posible. Es hora de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno en estas próximas jornadas que quizás hasta la fecha no sabíamos. Estaremos pendientes de una serie de elementos que pueden acabar generando más de una sorpresa.

En este tipo de detalles que puede acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada. Es hora de conocer algunos elementos que acabarán generando algunos cambios de tendencia que, sin duda alguna, podremos empezar a poner en práctica. Será el momento de conocer en primera persona determinados detalles que afectarán una previsión del tiempo que llega con más fuerza que nunca. El invierno parece que acabará llegando a una velocidad que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante, el tiempo puede darnos un respiro en estos días de fiesta o llegar con más fuerza que nunca.

Prepararse para lluvias sin fin

Lluvias sin fin están a punto de llegar, será mejor que nos empezaremos a prepararnos para lo que está preparándose para unos días en los que los desplazamientos son casi obligatorios. Será el momento de empezar a pensar en lo que puede pasar en breve, con ciertas novedades que sin duda alguna tocará empezar a ver.

Son tiempos de crisis que pueden convertirse en un extra de buenas sensaciones y que, sin duda alguna pueden ser esencial. Es hora de apostar de manera clara por un ciclo realmente nuevo que podría acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que hasta la fecha no sabíamos.

Es momento de poner sobre la mesa determinados fenómenos que pueden acabar siendo los que nos acompañará en estos días. Por lo que, habrá llegado este momento de apostar en estos días que tenemos por delante y que pueden ser esenciales.

Cataluña será una de las zonas más afectadas por esta situación de inestabilidad que puede acabar siendo lo que nos marcará de cerca. Es momento de saber lo que nos está esperando en estas jornadas que hasta la fecha desconocíamos.

Lo que llega no es normal según Meteocat

Meteocat nos advierte de lo que puede pasar en estos días en los que el tiempo cobrará un especial protagonismo. Será mejor que nos preparemos para lo peor, con la mirada puesta a un cambio de tendencia que puede acabar siendo la que nos marcará de cerca.

Los expertos no dudan en lanzar una previsión del tiempo que según la AEMET: «Cielo nuboso. Hay probabilidad de precipitaciones generalmente débiles en la vertiente norte del Pirineo y en las provincias de Barcelona y Girona; no se descartan en el resto de manera dispersa. La cota de nieve subirá de 400-700 m a primeras horas hasta 1200-1400 m al final del día, con acumulaciones significativas en el Pirineo oriental y cara norte. Temperaturas mínimas en ascenso en el Valle de Arán, en descenso en el interior de Barcelona y sin cambios en el resto; máximas en descenso en Barcelona y con cambios ligeros en el resto. Heladas débiles en el Pirineo, la Depresión Central y puntos del prelitoral. Viento moderado del noroeste en el tercio sur y del norte en el extremo norte de la comunidad, con probabilidad de rachas muy fuertes en zonas expuestas durante la primera mitad del día; flojo de dirección variable en el resto».

Las alertas estarán activadas: «Acumulaciones de nieve significativas en el Pirineo oriental y cara norte. Probabilidad de rachas de viento del noroeste muy fuertes en el sur de Tarragona y norte del Ampurdán».

Para el resto de España la previsión no puede ser peor: «Cielos nubosos o muy nubosos en gran parte de la Península con precipitaciones y chubascos en buena parte de ella, si bien en general no se espera que sean fuertes, pueden ser persistentes en la vertiente cantábrica; también se esperan precipitaciones en el suroeste que se extenderán hacia el sur de Andalucía, Ceuta y Melilla. En el tercio este de la Península se esperan cielos menos nubosos y precipitaciones únicamente en los sistemas montañosos. Con incertidumbre, cabe esperar en Baleares intervalos nubosos con algunas precipitaciones aisladas, más probables al sur de las islas. En los litorales de Alborán y Estrecho se esperan precipitaciones que pueden ser localmente fuertes, persistentes y, puntualmente, acompañadas de tormenta en Ceuta y litorales gaditanos. Se espera que las precipitaciones sean en forma de nieve en los sistemas montañosos por encima de 900-1100 m, ascendiendo a lo largo del día. En Canarias intervalos nubosos sin descartar lluvias débiles y dispersas en el norte de las islas de mayor relieve. Se esperan brumas y nieblas en algunos valles del interior. Se esperan aumentos de temperaturas mínimas, sobre todo en el cuadrante suroeste peninsular, excepto algunos descensos débiles en valles de Castilla y León, bajo Ebro, litoral catalán y Baleares. Aumentos también de las máximas excepto en el nordeste. Pocos cambios en Canarias».