Los científicos no dan crédito: una loba gris aparece en Los Ángeles tras 100 años y confirma lo que muchos temían

La aparición de una loba gris en el condado de Los Ángeles, tras más de un siglo de ausencia, se ha recibido como un acontecimiento histórico para la conservación de la fauna en California. El hallazgo del ejemplar, una hembra joven de tres años equipada con collar GPS y registrada como BEY03F, fue confirmado por el Departamento de Pesca y Vida Silvestre de California. La loba gris se encontraba en las montañas de Santa Clarita,donde no se documentaba la presencia de la especie desde principios del siglo XX.

La loba se encuentra en fase de dispersión, un comportamiento natural en ejemplares jóvenes que abandonan la manada a la que pertenecen desde su nacimiento en busca de posibles parejas reproductoras y territorio propio. Su presencia en el sur de California simboliza el regreso de un depredador que, a comienzos del siglo XX, fue condenado a su desaparición como resultado de campañas federales de erradicación vinculadas a la protección del ganado.

Aunque este avistamiento es extraordinario, no es el primero que demuestra cómo se está recuperando la especie en California. En 2011, el lobo conocido como OR-7 llegó al estado procedente de Oregón, convirtiéndose en el primer ejemplar salvaje confirmado en casi 90 años. Años más tarde, en 2020, las autoridades documentaron la presencia de apenas ocho lobos grises en todo el estado.

Sin embargo, el panorama comenzó a cambiar en 2023, cuando se confirmó la existencia de una nueva manada en el Bosque Nacional Sequoia, compuesta por una hembra adulta y cuatro cachorros. Aunque aún no está claro si BEY03F pertenece a esa manada, los expertos señalan que su linaje se remonta a los lobos migrantes que regresaron desde Oregón.

Importancia ecológica del lobo gris

«Los lobos grises se encuentran entre los depredadores más grandes que han sobrevivido a la extinción del final de la última Edad de Hielo, hace unos 11.700 años. Un nuevo estudio dirigido por el Museo Canadiense de la Naturaleza apunta a que el secreto de estos animales fue la versatilidad de su dieta, y que al menos una de las claves de su supervivencia radicó capacidad de adaptarse a las presas que les ofrecía su entorno durante miles de años», detalla National Geographic.

El lobo gris es una especie clave dentro de los ecosistemas que habita. Su presencia puede desencadenar lo que los ecólogos denominan «efectos en cascada,» es decir, cambios positivos en diferentes niveles de la cadena trófica. En aquellas regiones donde se ha confirmado el regreso de esta especie, se han observado cambios en el comportamiento de los herbívoros y mejoras en la diversidad vegetal.

Uno de los factores determinantes para el futuro del lobo gris en California son los corredores ecológicos que les permitan desplazarse de forma segura entre zonas naturales, evitando la fragmentación y el aislamiento de especies. Gracias a ellos, es posible preservar la diversidad biológica, favoreciendo la migración e interrelación de especies silvestres.

Mirada hacia el futuro

En los próximos meses, los científicos realizarán un seguimiento exhaustivo de la loba gris que ha aparecido en California tras más de un siglo. El collar GPS les permitirá conocer las zonas por las que se desplaza, patrones de comportamiento y posibles encuentros con otras manadas. El futuro de esta especie dependerá de distintos factores: la disponibilidad de territorio adecuado, la cooperación con sectores productivos y la efectividad de las medidas de protección.

Situación en España

Aunque no se trata de una especie incluida en el Catálogo Español de Especies Amenazadas, el lobo cumple los requisitos para la elaboración de una estrategia específica, ya que es una especie clave en el funcionamiento de los ecosistemas y está distribuida en varias comunidades autónomas.

En los últimos 15-20 años se ha constatado la expansión de su área de distribución, especialmente hacia el centro peninsular, en zonas como el Sistema Central y regiones como Ávila, Segovia, Guadalajara y la Comunidad de Madrid. Sin embargo, en el sur peninsular la especie ha desaparecido y en Sierra Morena no existen manadas reproductoras, lo que evidencia su práctica extinción en esas áreas.

La gestión del lobo en Norteamérica y Europa incluye como prioridad la prevención de daños al ganado, con medidas como perros guardianes, cercados, pastores, manejo del ganado, disuasivos, refuerzo de presas salvajes, translocación y control letal.

Asimismo, se establecerá un programa nacional de marcaje de ejemplares de lobo con un marcado carácter aplicado y de gestión, destinado a mejorar el conocimiento en el programa en la toma de decisiones de la conservación de ésta y otras especies de fauna silvestre. Esta actuación será promovida por el MITECO, con apoyo financiero de medios y personal para las labores de campo en las diferentes comunidades autónomas. El marcaje con emisores GPS es una herramienta útil para conocer el estado de conservación y valorar el impacto humano, recomendándose al menos un ejemplar por grupo familiar.