Los agricultores murcianos, en jaque: la plaga del pulgón arrasa 6.100 hectáreas de frutales y piden medidas urgentes

La situación del pulgón en la Región de Murcia es una de las más graves que recuerda el sector en los últimos años. Este insecto, casi invisible a simple vista, es capaz de debilitar cultivos enteros en pocos días y arruinar explotaciones completas.

Lo peor es su avance silencioso. Cuando el agricultor detecta los primeros síntomas, el daño ya está hecho. Ahora, el campo murciano se enfrenta a más de 6.000 hectáreas afectadas y el sector pide medidas urgentes.

La plaga de pulgón en Murcia golpea a los agricultores y arrasa miles de hectáreas de cultivo

Los agricultores de la Región de Murcia afrontan en marzo de 2026 una campaña marcada por la expansión del pulgón, que ya ha dañado unas 6.100 hectáreas de cultivos hortícolas y frutales. El impacto se concentra en zonas clave como el Valle del Guadalentín, Lorca y el Campo de Cartagena, donde la plaga ha avanzado con rapidez.

El golpe principal lo reciben los cultivos de hoja verde. La lechuga suma cerca de 4.000 hectáreas afectadas, seguida de las brásicas como brócoli y coliflor, con unas 1.500. El apio y la alcachofa añaden otras 600 hectáreas entre ambos. También empiezan a detectarse daños en frutales de hueso en fase temprana.

El pulgón actúa succionando la savia de la planta. Ese proceso debilita los tejidos, deforma las hojas y frena el crecimiento. En los casos más graves, el agricultor se ve obligado a arrancar la plantación completa. A esto se suma la transmisión de virus entre cultivos y la aparición de hongos por la melaza que segrega el insecto, lo que deja el producto fuera del mercado por su aspecto.

Las pérdidas económicas son considerables. Cada hectárea arrasada supone unos 15.000 euros. Las cooperativas alertan de que algunos compradores internacionales ya buscan producto en otros países ante la falta de garantías de suministro desde Murcia.

Los agricultores murcianos piden medidas urgentes contra el pulgón

El sector agrario ha lanzado un mensaje claro al Ministerio de Agricultura: necesita herramientas eficaces. Las organizaciones agrarias reclaman la autorización excepcional del insecticida Movento, que hasta hace un año se utilizaba en España y ahora no está permitido en la Unión Europea.

Los agricultores denuncian una situación de desventaja frente a otros países como Francia, Italia o Portugal, donde sí han autorizado su uso de forma excepcional. Consideran que esta diferencia afecta directamente a su competitividad y pone en riesgo la campaña.

El 11 de marzo, el Gobierno de la Región de Murcia abordó esta crisis en la Mesa de Sanidad Vegetal junto a organizaciones agrarias, cooperativas y técnicos. La consejera de Agricultura, Sara Rubira, explicó que Murcia, Andalucía y la Comunidad Valenciana han solicitado al Ministerio una reunión urgente y la activación de mecanismos de emergencia.

El Ejecutivo regional trabaja en un plan para anticipar este tipo de situaciones y agilizar las autorizaciones de productos fitosanitarios. El objetivo es que los agricultores dispongan de soluciones antes de que las plagas alcancen niveles críticos.

La combinación de temperaturas suaves y humedad favorece su reproducción. Cada ciclo es más rápido, lo que permite que la plaga se extienda de una parcela a otra en muy poco tiempo.