Un análisis de AESAN alerta de que más del 69% de las frutas consumidas en España en 2024 contenía pesticidas

La fruta es uno de los alimentos más sanos que existen, pero Europa ya nos ha avisado de que contienen más residuos de pesticidas de los que pensamos. De hecho, los últimos datos oficiales de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) lo respaldan.

Esta es la conclusión a la que ha llegado Ecologistas en Acción tras analizar los datos de AESAN. En total han contabilizado que el 69,5% de las frutas contienen plaguicidas.

Es cierto que la mayoría de las muestras analizadas cumplen con la normativa pero, más allá del límite legal de pesticidas, es relevante saber qué papel juega la exposición repetida y la mezcla de sustancias.

Ecologistas en Acción alerta de que el 69,5% de las frutas tienen pesticidas en España

El informe de Ecologistas en Acción se ha basado en los datos de AESAN sobre residuos de plaguicidas encontrados en alimentos vendidos en España durante 2024.

En total se analizaron 2.235 muestras, de las que 1.811 correspondían a controles realizados por comunidades autónomas y el resto a controles en frontera.

El dato general ya es preocupante por el 46% de los alimentos analizados contenía al menos un plaguicida. Pero el dato es más catastrófico con las frutas, ya que el porcentaje ascendía hasta el 69,5%. En las hortalizas se quedaba en un 38%.

Eso no significa que siete de cada 10 frutas incumplan la normativa española sobre plaguicidas, sino que todos ellos contenían residuos detectables. Es decir, el informe pone el foco en cómo la combinación de pesticidas puede afectarnos más allá de lo legal.

Cuáles son las frutas y las verduras con más pesticidas, según AESAN

Uno de los peores casos es el de las uvas de mesa, ya que en 70 muestras analizadas detectaron 47 plaguicidas distintos. De hecho, una sola muestra contenía 14 pesticidas diferentes.

Otros alimentos con datos nefastos son los pimientos dulces, con 37 plaguicidas; las naranjas, con 33; los tomates, con 31; el melón, con 25; las manzanas y peras, con 20, y las mandarinas, con 19.

En total encontraron 127 plaguicidas diferentes que pudieron detectar en alimentos vendidos en España durante 2024. Además, 59 correspondían a sustancias no autorizadas en la Unión Europea.

Qué es el efecto cóctel y por qué puede ser peligroso para el consumo de frutas

Un pesticida por sí solo puede que no sea peligroso, pero un factor de riesgo es el llamado efecto cóctel. Es decir, cuando una misma fruta contiene más de un pesticida.

De hecho, el informe recoge que el 32% de los alimentos analizados tenía más de un plaguicida, con casos extremos de muestras que superaban las diez sustancias.

El problema es que la ley controla los límites de plaguicidas por sustancia, pero la población no consume pesticidas de uno en uno, sino alimentos que pueden contener mezclas.

Por qué cumplir con la ley no es suficiente para controlar los pesticidas en las frutas

Es cierto que el 99% de los alimentos analizados cumplían con la normativa, pero eso no significa que estos plaguicidas no tengan efecto sobre las personas.

Ecologistas en Acción ha avisado de la presencia de 48 plaguicidas considerados disruptores endocrinos, capaces de interferir en el sistema hormonal, y de 14 sustancias PFAS, conocidas por su persistencia.

Por ejemplo, el imazalil aparece como el plaguicida detectado en más muestras. Se utiliza en cítricos y otros vegetales para alargar su conservación durante la distribución, pero ha sido señalado por sus posibles efectos hormonales y ambientales.

También varían los datos según el origen, lo que debería invitarnos a consumir productos de proximidad. Los productos locales tenían residuos de plaguicidas en el 39% de las muestras, frente al 72% de los productos importados.