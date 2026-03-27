Alerta sanitaria: los 12 alimentos que tomas a menudo y están llenos de pesticidas y «químicos eternos»

Los 12 alimentos que tomas a menudo y están llenos de pesticidas y químicos eternos que pueden perjudicar nuestra salud. Estamos viviendo una época en la que todo tipo de alimentos llegan a nuestras casas, de tal forma que nos hacen estar pendientes de una lista de la compra que, sumando elementos, puede acabar siendo un problema a largo plazo. Antes que nada, cualquier alimento que consumimos ha pasado por un filtro previo, es decir, ninguno tiene un detonante que puede producir efectos inmediatos.

Pero cuidado, consumir durante largo tiempo o sin tomar unas mínimas precauciones, como lavar bien la fruta y la verdura, puede ser perjudicial. Nos cuidamos cada vez más y eso quiere decir que tendremos que estar muy pendientes de una serie de detalles que, sin duda alguna, pueden ser un problema a largo plazo. Los expertos lanzan una alerta sanitaria ante lo que llega en breve, un destacado cambio de tendencia que puede suponer un giro radical que hasta la fecha no sabíamos. Hay 12 alimentos que pueden estar llenos de pesticidas y químicos que sueles comer a diario y quizás no serán tan buenos para tu salud, aunque lo parezca.

Esta alerta sanitaria afecta a alimentos que tomas a menudo

Tomas a menudo una serie de alimentos que en cierta manera pueden acabar siendo los que te afectarán de lleno, en estos días en los que cada bocado cuenta, es cuestión de ponerse manos a la obra con una recomendación que nos alejará de un problema a largo plazo.

Para poder crear las cosechas adecuadas para alimentar a cada vez más personas, los pesticidas han ayudado a eliminar una plaga que podría acabar con ellas de forma inmediata. Gran parte de las verduras y frutas que comemos a diario, pueden contener estos elementos que en gran parte están aprobados.

En unos niveles que no sean peligrosos para la salud humana y unos elementos que, sin duda alguna, deberemos tener en cuenta, antes que nada. Será la manera de obtener esta información que nos servirá para saber en todo momento qué nos estará esperando.

Los alimentos que tomas a menudo pueden estar contaminados de algunos detalles que quizás hasta la fecha no sabías. Son tiempos de apostar claramente por un cambio de tendencia que, sin duda alguna, tendremos que empezar a visualizar con una alerta sanitaria que nos abre los ojos ante estos 12 alimentos.

Estos son los 12 alimentos que tomas a menudo con pesticidas y químicos

La guía del comprador de EWG para pesticidas en producción nos sorprende con el primer alimento contaminado: «La espinaca es una verdura rica en nutrientes, lo que la convierte en un elemento básico para una alimentación saludable. Pero también tiene más residuos de pesticidas en peso que cualquier otro tipo de producto: tres cuartas partes de las muestras no orgánicas o convencionales están contaminadas con un insecticida neurotóxico, la permetrina, cuyo uso está prohibido en cultivos alimenticios en Europa. Según las últimas pruebas del Departamento de Agricultura, las espinacas ocupan el primer lugar en nuestra lista Dirty Dozen™ de frutas y verduras con más pesticidas. Las pruebas de espinacas más recientes del USDA, realizadas en 2016, mostraron un fuerte aumento en los residuos de pesticidas en las espinacas cultivadas convencionalmente desde que el cultivo se probó previamente, en 2008 y 2009. El USDA publicó los resultados de un análisis de pesticidas para 642 muestras convencionales de espinacas recogidas en 2016. Las pruebas detectaron un promedio de siete pesticidas en muestras convencionales de espinacas, con hasta 19 pesticidas diferentes o productos de descomposición en una sola muestra. Cuatro pesticidas, un insecticida y tres fungicidas, fueron responsables de la mayor parte de los residuos detectados en las espinacas. El setenta y seis por ciento de las muestras contenían residuos de permetrina, un insecticida neurotóxico. Desde el año 2000, Europa no ha permitido el uso de permetrina en cultivos alimentarios».

La col rizada, las uvas o las nectarinas, acompañan esta parte alta de lista de los alimentos con más pesticidas a los que les siguen una fruta que comemos a menudo: «Las pruebas del Departamento de Agricultura encontraron que las fresas eran el producto fresco con más probabilidades de estar contaminado con residuos de pesticidas, incluso después de que se recogen, se enjuagan en el campo y se lavan antes de comer. Por estas razones, las fresas siguen estando en la parte superior de la lista Dirty Dozen™. El estadounidense promedio come alrededor de ocho libras de fresas frescas al año, y con ellas, docenas de pesticidas, incluidos productos químicos que han estado vinculados al cáncer y al daño reproductivo, o que están prohibidos en Europa. Las fresas no orgánicas o convencionales probadas por científicos del USDA en 2015 y 2016, los años más recientes para los que se dispone de datos, contenían un promedio de unos ocho pesticidas por muestra. Los cultivadores de fresas también utilizan volúmenes asombrosos de gases venenosos para esterilizar sus campos antes de plantar, matando todas las plagas, malas hierbas y otros seres vivos en el suelo. Estos pesticidas no permanecen en la fruta cuando se vende en el supermercado, pero sí ponen en riesgo a los trabajadores agrícolas y a las personas que viven cerca de los campos».