Por más que miras, no te convence. Encontrar unos buenos auriculares sin cable es difícil porque, o bien tienen poca batería, o bien son incómodos, o bien tienen una calidad de sonido o bien son carísimos. Pero hay excepciones que rompen la regla, y la más clara la tenemos con los AirPods 4. Ahora mismo Fnac los tiene en oferta a un precio muy tentador para lo que ofrecen. Cancelación activa de ruido, función para localizarlos, autonomía total de 30 horas, diseño ultraergonómico y resistente y una calidad de sonido impecable seas como seas y estés donde estés.

Son unos auriculares inalámbricos diseñados para el día a día, tanto si pasas mucho tiempo de un lado para otro como si los quieres para entrenar o hacer deporte. Una vez los pruebas, no hay vuelta atrás.

Por qué recomendamos estos auriculares de Apple

Tienen la mejor cancelación de ruido activa que vas a encontrar en un auricular de diseño abierto.

Usan un sistema de audio espacial personalizado que detecta tu cabeza para ajustar la experiencia sonora a ti.

Resiste el sudor y el polvo con certificación IP54. Puedes usarlos para hacer deporte.

Aguantan hasta 30 horas totales de autonomía con su estuche de carga.

Comprar en Fnac por ( 199 € ) 169 €

AirPods 4

Si hay algo que sorprende al usar los AirPods 4 es lo bien que encaja todo. Primero su calidad de sonido, que se adapta a ti tras analizarte en tiempo real, dándote siempre la mejor acústica y balances de agudos y graves. Después, su cancelación activa de ruido, que te permite centrarte en lo que escuches sin importar el ruido que te rodee, aunque cuenta con modo ambiente para no aislarte al 100% si no quieres. Luego está su ergonomía: son tan ligeros que casi no notas que los llevas, ¡y no se caen aunque estés corriendo! ¿Se te han perdido? Pues no pasa nada, porque el estuche tiene la función Findy My para localizar los auriculares. Apple lo tiene todo pensado, y por eso tienen la fama que tienen.

Perfectos para entrenar, para escuchar tus podcasts en el metro o en el bús o para hacer llamadas donde sea. Con 30 horas de autonomía y la IA de Apple que mejora tu voz al llamar, son unos auriculares prácticamente perfectos.

¿Qué dicen las reseñas de estos auriculares?

No hay persona que no use los AirPods y se sorprenda. Como verás en las reseñas que hemos recopilado, gusta mucho la calidad de sonido y la profundidad de los bajos, pero sobre todo lo bien que va la cancelación de ruido. Aquí puedes leerlas:

«Al poner en play la primera canción la calidad y los bajos son impresionantes, tienen una mejor cancelación de ruido incluso que los anteriores que usaba que eran con almohadilla»

«La cancelación de ruido es mucho mejor de lo que esperaba, súper práctico, al igual que los sonidos ambientales. La calidad de sonido muy buena.»

«Me di un capricho, son los primeros AirPods que tengo y me encantan. La cancelación de ruido es genial.»

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Además del descuento de 30 €, Fnac ofrece un servicio de envío a domicilio gratuito en solo 24 horas, junto con opciones de financiación en hasta 4 meses para ponértelo más fácil. ¡Tú decides!

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