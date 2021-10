Desde hace ya unos años, el uso de auriculares inalámbricos se ha asimilado como una de las opciones más escogidas por la mayoría de compradores. Los cascos inalámbricos con bluetooth contienen las mismas o más funciones que los antiguos cascos con cables, son la comodidad de que podrás llevarlos cómodamente de un lado para el otro, sin la preocupación de que los cables se te enreden por todas partes, o que no te alcancen. Por este lado, podrás sentirte mucho más libre a la hora de desempeñar diferentes actividades deportivas o simplemente, cuando vayas paseando por la calle.

Muchos de los auriculares inalámbricos que encontrarás en el mercado, ya cuentan con la opción de la impermeabilidad. En este sentido, no tendrás que preocuparte si, en mitad de tu canción favorita te cae un chaparrón. En la mayoría de ocasiones, se adaptan perfectamente a la práctica deportiva y no se estropean por entrar en contacto con la lluvia o el sudor. Tendrás que tener en cuenta a la hora de hacerte con tus auriculares inalámbricos, que es muy importante, que estos se adapten perfectamente a tu oreja. En ese caso, será también más sencillo que el ruido externo quede bloqueado.

Por otra parte, una de las ventajas a la hora de comprar tus auriculares inalámbricos es que, la mayoría de ellos presentan hoy un en día un sistema de batería de larga duración y carga rápida, lo que hace que puedas disfrutar de ellos por más tiempo, empleando menos tiempo en su recarga. Por otro lado, están pensados para usarse en movimiento, con todo lo que implica. En este sentido, presentan formas muy ergonómicas para adaptarse fácilmente a todo tipo de orejas, y suelen ser muy resistentes.

En el listado que hemos preparado para ayudarte a tomar una mejor decisión, encontrarás las marcas confiables y los mejores auriculares inalámbricos de Amazon. Samsung, Apple o Sony, son parte de la oferta de los auriculares inalámbricos mejor valorados y calificados por sus clientes. Acertar con tu elección no es fácil, existen multitud de modelos y tipos. Los hay de diadema, deportivos, in ear, over ear, intraurales, supraaurales, abiertos, cerrados…todos ellos tienen características diferentes, y no son mejores ni peores, simplemente, se adaptan mejor a unas u otras necesidades. Depende de tus gustos y, sobre todo, del uso que tengas pensado dar. También sus precios son para todos los justos. Siempre es recomendable invertir un poco más y asegurarte de las garantías que te ofrece el producto.

Para ayudarte a tomar la decisión final, hemos preparado para ti un listado con los mejores y más valorados auriculares inalámbricos de Amazon.

Los mejores auriculares inalámbricos en relación calidad-precio

Estos auriculares de Apple son totalmente inalámbricos y mantienen todo el diseño de la primera generación. Se trata de unos auriculares Bluetooth que cuentan con la novedad del chip H1, lo que hace que exista una conexión más rápida y eficiente con los dispositivos de Apple. También incluye la ya famosa función «Oye Siri», con la que podrás interactuar con el asistente sin necesidad de pulsar ningún botón.

Este modelo de Apple, además de cargarse con el cable Lightning, dispone de un estuche de carga inalámbrica compatible con la tecnología Qi. Si utilizas el estuche para cargarlos, podrás disponer de ellos durante 24 horas sin interrupciones.

Los usuarios de estos AirPods los valoran como unos auriculares inalámbricos muy sencillos de configurar. Un punto a valorar si no te llevas demasiado bien con la tecnología. Son inteligentes, por lo que pueden detectar cuando los llevas puestos, y se detienen automáticamente cuando te los quitas. Para realizar cambios en el volumen u otros ajustes solo tienes que pronunciar la famosa frase “Oye Siri”, de esta manera podrás pedirle que cambie de canción, que haga una llamada o que te lleve a cualquier lugar. Con solo tocar dos veces, puedes cambiar de canción o podcast o reproducir o cambiar de canción.

Estos auriculares inalámbricos de Apple ofrecen 5 horas de música y 3 horas de conversación con una sola carga. Si en algún momento vas con prisa y tus auriculares se han quedado sin carga, siempre puedes utilizar la opción de carga rápida de 15 minutos, con la que podrás disfrutar de 3 horas de música y más de 2 horas de conversación.

Además, tanto si vas a utilizar los dos auriculares a la vez, como si solo llevas puesto uno de ellos, el chip H1 distribuye y activa el sonido del micrófono automáticamente.

Si te decides por estos auriculares inalámbricos, de lo único que tendrás que preocuparte es de hacer un buen mantenimiento de ellos. Este modelo dispone de una tecnología de última generación con la que dispondrás de la mejor calidad de sonido, con todas las garantías del gigante de Apple.

Este modelo de Xiaomi se inspira en los auriculares con Bluetooth de la marca Apple. Los Redmi AirDots están muy bien valorados por sus usuarios, y, además de que sus precios son muy asequibles, cuentan con todas las prestaciones que ofrecen las grandes marcas. Su diseño es ligero, cómodo y elegante y la calidad del sonido es más que aceptable, está muy a la par de otros que le doblan el precio. Su conexión es muy estable con pocos cortes. Con la batería que posee la caja, pueden cargarse unas 3 veces y logran una autonomía de unas 14 horas.

Se trata de unos auriculares inalámbricos de un diseño bastante sencillo y minimalista. Contiene un estuche muy compacto y fácil de trasportar, gracias a su pequeño tamaño. La forma de estos es genérica, tiene forma de pastilla y bordes redondeados, son algo más pequeños que otros modelos de la competencia, por lo que resultan muy discretos.

También tienen la ventaja de ser muy ligeros (están en torno a los 3 o 4 gramos de peso). De esta manera, no notarás casi ni que los llevas puestos. Además, cuentan con la certificación de resistencia IPX4, lo que garantiza un perfecto estado incluso en contacto con el sudor y las salpicaduras. En este sentido, podrás llevarlos puestos para tus largas caminatas, para hacer ejercicio o incluso bañarte.

La tercera posición de este listado la ocupan los auriculares inalámbricos Samsung Galaxy Buds. La marca ha mejorado estos auriculares inalámbricos en todos los sentidos. Su diseño es minimalista pero cuida todos los detalles. Los altavoces llegan a quedar ocultos en cada uno de los dispositivos.

Su estuche de carga es muy similar al del modelo anterior de auriculares de la marca. Por lo que es muy similar al de los Galaxy Buds Pro. Su forma cuadrada con bordes redondeados hace que podamos meterla al bolsillo sin problemas.

Comparado con los estuches de otras marcas, es de este modelo de auriculares inalámbrico es más pequeño. Su autonomía alcanza las 20 horas sin carga y no dispone de carga rápida ni tampoco inalámbrica.

El estuche de este modelo de Samsung está disponible en cuatro colores diferentes. Sin embargo, a un golpe de vista, todos los modelos son iguales, ya que el color de cada uno de ellos se presencia una vez abierta la caja. Un detalle curioso que diferencia a estos auriculares de otros.

El aspecto de estos auriculares inalámbricos es también muy curioso. El estilo, ya famoso de Samsung conocido como ‘bulboso’ (ya repetido en otros modelos como el Galaxy Buds Live) vuelve una vez más en este modelo. Su caja está muy bien diseñada ya que posee la resistencia magnética justa para que no sea complicado sacarlos de su caja.

Uno de los aspectos que más llama la atención de estos auriculares es su ligereza. Tienen un peso de tan solo 5 gramos, son de los más ligeros que ofrece el mercado, lo que marca la diferencia a la hora de utilizarlos. Se adaptan fácilmente a tu oreja y no se mueven. Eso sí, es importante escoger la almohadilla correcta para una buena experiencia.

Estos auriculares inalámbricos están disponibles en 4 colores diferentes y contienen una conectividad a Bluetooth sin cables de por medio. Su precio es más que aceptable, teniendo en cuenta que disponen de las prestaciones de otros auriculares con precios bastante más elevados.

Se trata de unos auriculares inalámbricos de diadema supraaurales. Presentan un diseño que sus usuarios describen como muy cuidado. Llaman especialmente la atención de sus compradores la ergonomía y comodidad que presentan. Su diadema es ajustable y está acabada en tela y almohadillas. Están pensados para pasar mucho tiempo con ellos, por eso son de materiales suaves que evitan que sientas molestias de ningún tipo. Además, son plegables, por lo que los podrás transportar de manera muy cómoda y sin que apenas te ocupen espacio.

A pesar de que se trata de unos auriculares inalámbricos con conectividad Bluetooth, la caja de estos auriculares incluye también un cable Jack trenzado del mismo color que el auricular para cuando la batería no está cargada. Hay que destacar, que la autonomía de la batería alcanza las 24 horas de uso, según el fabricante.

La calidad del sonido de estos auriculares de Amazon está asegurada. Podrás escuchar claramente el sonido ambiente y las voces de los que te rodean gracias a las tecnologías AmbientAware y TalkThru que incorporan.

Como es habitual en este tipo de dispositivos, el control remoto viene incorporado, por lo que podrás contestar las llamadas a través de él. Llevan un micrófono incorporado, y podrás también adelantar canciones o subir y bajar el volumen.

La calidad de este modelo de auriculares se compara con el audio de cines, conciertos y estudios de música.

Estos auriculares inalámbricos son perfectos para bloquear de forma dinámica todos los ruidos externos. Una característica especialmente deseable cuando nos rodean obras o tráfico. De esta manera, la cancelación del sonido se activa, y nos olvidamos del ruido. Sin embargo, cuando te sucede al contrario, podrás escuchar todo lo que te rodea con la función de sonido ambiente, que utiliza micrófonos externos para que puedas captar todo lo que te rodea.

Dispone además de un neceser con el que podrás escuchar todo lo que te rodea, podrás cambiar al modo sonido ambiente, que dispone de micrófonos externos para mezclar los sonidos den entorno para que disfrutes de una experiencia sonora natural.

Estos auriculares están diseñados para que disfrutes de un sonido equilibrado y muy potente. Su diseño es compacto y su plataforma acústica totalmente personalizada. Como resultado, podrás disfrutar de un sonido envolvente y de autonomía para todo el día.

Este modelo no tiene un precio demasiado alto y dispone de prestaciones que recuerdan a los modelos anteriores de la marca Xiaomi o Samsung. Con ellos, podrás disfrutar de hasta 8 horas de sonido ininterrumpido y dos cargas adicionales gracias al estuche de carga de bolsillo para que puedas tener autonomía durante 24 horas. Si necesitas exprimir la batería todavía un poco más, el modo de carga Fast Fuel te dará hasta una hora más de reproducción con tan solo 5 minutos de carga. Por lo que merece la pena este servicio en momentos en los que no queremos dejar nuestros auriculares libres.

Este modelo es además compatible con y fácilmente enlazable mediante Bluetooth con un solo toque desde tu dispositivo Apple o Android. También, disfrutarás de la experiencia de manos libres con Apple, tan solo necesitarñas activar a la famosa Siri y decirle su frase mágica. Si tu dispositivo es Android podrás tener más prestaciones adicionales del producto descargándote su aplicación.

Estos auriculares especialmente diseñados para gamers, te harán posible disrutar instantáneamente de una libertad inalámbrica de unas 17 horas. Los auriculares se sincronizan por tecnología inalámbrica y no por bluetooth, una novedad respecto de los anteriores dispositivos. Pueden conectarse desde un amplio rango de 15m.

Aunque se trata de un modelo pensado para ser utilizado de manera inalámbrica. Estos auriculares disponen también de cable compatible con PC, PS5, PS4 y MAC. También, como indica su fabricante, existe la posibilidad de incorporar un micrófono. Además, estos casos inalámbricos gaming llevan un cable de jack de 3.5 milímetros, y lo utiliza para funcionar con Xbox one, Xbox one X.

Estos cascos tienen la función de cancelación de ruido externo, lo que hará quete centres de lleno en lo que estás escuchando. Desde que comiences la partida, te sumergirás de lleno en ella. Podrás escuchar sonidos detallados, limpios y profesionales. Así, percibirás los pasos más sutiles, las pistas que pasan más desapercibidas y las pistas ambientales.

Este modelo de auriculares inalámbricos de marca Sony no dispone de ningún cables que te retenga. Podrás decir adiós a todos los nudos y enredos clásicos de los auriculares convencionales. De esta manera, Sony apuesta por la libertad de movimiento y el mayor alcance de transmisión de los vistos hasta ahora. Hasta los 100 metros.

Su modo de carga es muy sencillo, solo tienes que colocarlos en la base para que cuando notes que se están a punto de apagar, se recarguen de nuevo. Con ellos, podrás disfrutar de películas y telefilmes a todo volumen y con una sensación de realidad. Esto lo proporciona su unidad de diafragma de 40 milímetros.

Con el botón de encendido y apagado, podrás escucha durante más tiempo tu música sin interrupciones. Además, cuentan con una autonomía de 18 horas de música de 28 horas si utilizas pilas alcalinas (ojo, porque estas no vienen incluidas).

Otra de las apuestas seguras de la marca es su comodidad. Estos auriculares inalámbricos utilizan una protección para la cabeza y las almohadillas con las que no sentirás ningún malestar ni la sensación de pesadez en tus orejas.

La marca también ha pensado en tu comodidad. Si tu dispositivo está en la otra punta de la habitación y estás cómodamente sentada en tu sillón, solo tendrás que ajustar el volumen de los auriculares a través de su control de volumen, y listo. Sin moverte de tu sitio.

Esta gran marca del sonido se cuela en octava posición de la lista de los auriculares más vendidos y valorados de Amazon. Su look está basado en el aspecto de su anterior modelo, lo que lo convierte en un básico infalible. Tiene toda la comodidad y estabilidad de un auricular para tu día a día.

El diseño y materiales de los Bose QuietComfort 45 son de muy alta calidad. La marca juega pliegues y arrugas y se han eliminado de los materiales blandos. En su defecto, juegan con transiciones suaves. Son muy duraderos y plegables, para que lo puedas guardar en espacios reducidos y los transportes cómodamente.

Están disponibles en diferentes colores como: Triple Black y White Smoke. En ambos casos tienen un bonito y cuidado acabado mate.

En los auriculares están integrados los botones necesarios con los que podrás subir y bajar el volumen, encenderlos o apagarlos y emparejarlos por Bluetooth. También tendrás la posibilidad de responder y colgar tus llamadas, así como reproducir o pausar la música que estés escuchando.

La autonomía que ofrecen estos auriculares de Bose llega a las 24 horas. Se cargan a través de USB-C, en vez de Micro USB y su batería se carga completamente en apenas dos horas. Además, dispone de un modelo de carga rápida con el que podrás cargarlos en tan solo 15 minutos y podrás disponer de hasta 3 horas de reproducción.

Con más de 25 años de experiencia en la creación de aparatos de sonido, la marca Energy Sistem ha creado su gama de auriculares inalámbricos muy conocidos por su calidad y su carácter innovador.

Este modelo inalámbrico de Amazon cuenta con sensor de proximidad, por lo que cuando el usuario decide quitarse los auriculares, estos se detienen de forma automática. Cuando vuelven a entrar en contacto con la oreja del usuario, estos vuelven a conectarse sin necesidad de manipular ningún botón.

Incorporan además la función Easy Connect, lo que permite que una vez enlazados por primera vez, los auriculares se emparejan automáticamente por sí solos. Basta con sacarlos de su estuche de carga, y listo. Esta experiencia es muy valorada por el cliente, que ve muy simplificado el trabajo con ellos.

De esta manera, la configuración de los auriculares tampoco te creará grandes quebraderos de cabeza. Están diseñados para ofrecerte una mayor calidad a un precio más que aceptable. No es necesario que tengas grandes conocimientos sobre tecnología para poder utilizarlos fácilmente.

Los auriculares disponen de una autonomía de 6 horas, no es de las más altas. Es necesario que se enchufen a la corriente durante 15 horas. En total, se puede disfrutar hasta de 21 horas de uso.

Además, basta con colocarlos sobre la base Qi y se cargan completamente. De esta manera, no tendrás que preocuparte de llevar cargadores externos ni de los molestos cables.

Este modelo de auriculares inalámbricos cierra la lista. Bajo un diseño muy similar al de sus auriculares CX 400BT, los Sennheiser CX Plus tienen un buen tamaño en las que se pueden colocar todas las funciones táctiles del aparato. A través de su panel táctil exterior rectangular liso se controlan las llamadas o el asistente de voz.

Disponen de la función de cancelación de ruido y la posibilidad de personalizar su ecualizador. La compañía ofrece una calidad de uso cotidiano, gracias a su TrueResponse, una configuración acústica que se creó para auriculares mucho más costoso.

Este modelo cumple su cometido de manera notable y cuenta con un diseño que los usuarios valoran como sencillo, minimalista y compacto. Podrás transportarlos fácilmente de un lugar a otro sin problema. Además, son resistentes a los golpes e impactos frecuentes de la vida cotidiana.

Entre todas sus funciones, incorpora la novedad de la función de pausa inteligente Smart Pause, lo que hace que se apague la reproducción automáticamente cuando se detecta que el auricular no está en la oreja del usuario.

Otra característica clave que incluye, es la compatibilidad con Bluetooth 5.2, aptX, aptX Adaptive, SBC y AAC. De esta manera, los auriculares inalámbricos están emparejados con una aplicación complementaria para administrar las conexiones y personalizar la reproducción de audio.

La autonomía de este modelo de auriculares es de 24 horas de tiempo total.

Por último, y pese a lo que podría parecer ante todas estas características, Sennheiser promete hasta 24 horas de tiempo total de autonomía, con hasta ocho horas de batería en los propios auriculares más dos cargas completas adicionales gracias a su estuche.

