Nicki Nicole: edad, lugar de nacimiento, familia y todos los rumores con Lamine Yamal

La cantante argentina Nicki Nicole fue vista el domingo 10 de agosto en el estadio durante el partido del FC Barcelona contra el Como. La artista, a la que medios y redes sociales vinculan sentimentalmente con Lamine Yamal, llevaba una camiseta azulgrana con el número 10 mientras seguía el encuentro. Con un once muy titular, ganaron al equipo italiano dirigido por Cesc Fábregas. Hubo doblete de Fermín López, otro de Yamal y un tanto más de Raphinha.

La aparición de Nicki Nicole aparición fue rápidamente comentada en redes, donde se difundieron imágenes y vídeos desde distintos ángulos. Ninguno de los dos ha confirmado públicamente su relación, la presencia de Nicki Nicole en el estadio alimentó los rumores.

¿Cuántos años tiene Nicki Nicole?

Nicole Denise Cucco nació en Rosario (Argentina) el 25 de agosto de 2000. Desde pequeña mostró interés por la música y comenzó a subir sus primeras canciones a plataformas digitales.

Edad actual de la cantante argentina

Actualmente, Nicki Nicole tiene 24 años. La cantante y compositora argentina se dedica el rhythm and blues, hip-hop, reguetón y pop urbano.

¿Dónde nació Nicki Nicole? Ciudad y país de origen

Nació en Rosario (Argentina). Es la ciudad más poblada de la provincia de Santa Fe y la tercera de Argentina, detrás de Buenos Aires y Córdoba. Se ubica en el sudeste provincial, a orillas del río Paraná, en la margen occidental de la hidrovía Paraná-Paraguay. Su puerto, de 140 hectáreas, maneja cargas generales y a granel, lo que la convierte en un importante polo logístico y comercial.

La relación de Nicki Nicole con Lamine Yamal: lo que se sabe

La cantante Nicki Nicole estuvo en el Estadio Johan Cruyff para seguir en directo el Barça-Como del Trofeo Joan Gamper. La artista argentina es amiga de Lamine Yamal. No se sabe nada más. Llegó al estadio con una camiseta del Barça con el número 10 del jugador con tres acompañantes. Todos iban ataviados con una elástica de Lamine.

Familia de Nicki Nicole: padres, hermanos y raíces

Nicki Nicole nació en Rosario, provincia de Santa Fe, en el seno de una familia de clase media y de ascendencia italiana. Es la menor de cuatro hermanos —tiene dos hermanos y una hermana— y desde temprana edad mostró interés por la música.

Cursó la educación secundaria en el colegio Francisco de Gurruchaga, donde eligió la orientación artística. Según ha contado en entrevistas, fue en esa etapa escolar cuando descubrió con claridad que quería dedicarse a la música.

Carrera musical: de Rosario al éxito internacional

Su gran irrupción llegó en 2019 con el sencillo «Wapo Traketero», que rápidamente se volvió viral en YouTube y redes sociales. Ese mismo año participó en la BZRP Music Sessions #13, colaboración que la proyectó internacionalmente. Ha sido nominada en múltiples ocasiones a los Latin Grammy, Premios Lo Nuestro y Premios Gardel. Ha actuado en escenarios internacionales como Coachella, consolidándose como una de las representantes más visibles de la “nueva ola” urbana argentina.

Principales canciones y colaboraciones destacadas

Su propuesta combina trap, R&B, reguetón y pop, con una voz melódica que aporta un toque más suave al trap argentino. Esta versatilidad le ha permitido llegar a públicos diversos y cruzar fronteras musicales.

Su álbum debut fue Recuerdos (2019), con participaciones de Cazzu, Duki y Bizarrap. Entre sus temas más conocidos, destacan Colocao, Ella No Es Tuya (remix), Mamichula (con Trueno y Bizarrap), Qué Le Pasa Conmigo.

Entre las colaboraciones más destacadas con artistas, resaltan las realizas con Rauw Alejandro, Peso Pluma y Christina Aguilera.