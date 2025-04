Tres noches y un solo dueño: Rauw Alejandro se corona en Los Ángeles

Rauw Alejandro está haciendo historia con su Cosa Nuestra World Tour y Los Ángeles fue sólo el comienzo de una gira que está arrasando. El cantante puertorriqueño, ganador de dos Latin GRAMMY y nominado a cuatro GRAMMY más, acaba de convertirse en el primer artista latino en agotar tres noches consecutivas en el Intuit Dome de la ciudad del Sur de California. Sí, tres noches seguidas. Y no es para menos, porque el show de Rauw es puro fuego: una mezcla de reggaetón, pop y su inconfundible estilo que dejó a miles de fans sin aliento.

Pero no todo fue sólo música. El artista, que no se conforma con lo básico, sorprendió a sus seguidores con una experiencia pop-up de Cosa Nuestra en Complex LA. Los fans hicieron fila durante horas para acceder a este evento exclusivo, y lo que ocurrió allí fue una auténtica locura. Además de que pudieron ver merchandising limitado y colaboraciones especiales (como una alianza con PlayStation y las coleccionables GAS Trading Cards), Rauw hizo su aparición sorpresa el sábado. Salió a saludar a su gente, les entregó productos exclusivos de la gira y dejó claro que para él, sus fans lo son todo.

Y eso no es todo. Durante el fin de semana, el ex de Rosalía no estuvo solo en el escenario. Marconi Impara y Yan Block, quienes fueron los primeros invitados de esta gira, se unieron a él para interpretar su exitoso tema Espresso Martini. La energía estaba por las nubes, y Los Ángeles vivió una de esas noches en las que el reggaetón se fusionó con la magia de la música en vivo.

Con todo, queda claro que Cosa Nuestra World Tour es una verdadera celebración del quinto álbum de estudio de Rauw, que debutó en el #1 de los Latin Albums y rompió récords con 15 canciones en el Top 200 Global de Spotify. Este disco, lanzado en noviembre de 2024, es un ejemplo claro de cómo el cantante está llevando el reggaetón a nuevas alturas, sin perder su esencia. De hecho, en cada show de esta gira, Rauw no sólo presenta su música, sino que ofrece una experiencia visual y sonora única. Y si algo ha quedado claro es que su banda en vivo le da un toque especial a todo.

Después de estos tres conciertos épicos en Los Ángeles, la gira continúa por todo Estados Unidos, y luego se extenderá a Europa y América Latina. A España llegará en julio.

