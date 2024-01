Rauw Alejandro habla sin tapujos de su historia de amor con Rosalía

Fue el pasado mes de julio cuando la crónica social de nuestro país, y lejos de nuestras fronteras, se hizo eco de la ruptura de Rosalía y Rauw Alejandro después de tres años de relación y de anunciar, en marzo, su compromiso con Beso, la que fue su primera colaboración como cantantes de éxito, juntos. Sin embargo, la noticia, que cayó como un jarro de agua fría sobre los fans de la catalana y el puertorriqueño, sigue dando (y mucho) de que hablar. Sobre todo, tras las últimas declaraciones públicas de Rauw Alejandro.

El cantante ha concedido una entrevista de una hora y media al youtuber Vicente Chente Ydrach, muy célebre en toda América Latina, en la que ha sido preguntado expresamente, y como era de esperar, por su ruptura con Rosalía. «La última vez que hablamos tu situación sentimental estaba bien diferente a ahora mismo», le ha introducido Chente a Rauw, «y pienso que debe ser triste o complicado casos como el tuyo, donde un rompimiento sentimental es tan escudriñado por los medios», ha continuado. «Nosotros pensamos, en un momento dado, que estaba ‘montado’, que había un montaje ¿Cómo se siente eso, estar en la lupa, que ella tuvo que hacer un comunicado para decir que no hubo infidelidad? Eso tuvo que ser horrible».

Rauw Alejandro y Rosalía en Hollywood / Gtres

«Nunca lo había vivido, fue la primera vez que me pasaba algo así, y fue fuerte. Van pasando muchas cosas a la vez, y uno no está preparado, no hay una enseñanza en un libro que te dice: ‘Bueno, eres artista, y te va a pasar esto’. El mundo hoy día, lo que son los medios, se van al garete, el TikTok, la prensa amarilla, inventan cualquier news y te ponen un titular. Te dicen la verdad en las palabras pequeñitas, pero la gente solo lee el titular, y tiene mucha fuerza. Es como que lo que dice el titular es lo que pasó, y salieron miles de cosas», ha respondido el cantante que, inmediamente después, ha salido al paso y desmentido las informaciones que apuntaban a que su relación con Rosalía terminó por una infidelidad suya a la catalana.

«Nosotros llevábamos casi cuatro años y no había pasado nada, nunca salió ninguna noticia negativa, ni infidelidad ni nada, y cuando salió nuestra noticia, que ninguno de los dos queríamos, lo dijeron de una manera dejando todo abierto a especulaciones», ha comenzado diciendo. «Yo aprendí que en un futuro, si me pasa algo igual, voy a ir rápido a decir lo que pasó real para cerrar, no voy a dejar que entren en especulaciones porque se inventan cualquier mierda. Después de cuatro años, de la nada, cuando salió la noticia, salieron como treinta noticias. Obviamente frustra. La nuestra era una relación muy positiva, muy bonita, nada tóxica», ha añadido.

Rauw Alejandro en Nueva York / Gtres

Unas palabras que confirman el afecto que el artista conversa hacia Rosalía, quien, por su parte, le ha dado carpetazo -en lo que a lo sentimental se refiere-, iniciando una nueva relación con el actor Jeremy Allen. «No importa si ella me defiende o no, si sale una noticia diciendo que tú hiciste esto, ya te ponen el estigma (…) Nuestra relación era muy positiva», asegura.

La historia de amor de Rosalía y Rauw Alejandro