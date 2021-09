Rauw Alejandro habla por primera vez de su historia de amor con Rosalía

Aceleraste todos mis latidos, y es que me gusta todo de ti. Seguramente hayas escuchado este pasado verano esta frase con una pegadiza melodía en algún lugar. El autor de estas líneas no es otro que Rauw Alejandro, artista de música urbana, y que bien podría haberse inspirado en Rosalía para escribirlas. Ambos han iniciado un romance que fue destapado por ellos mismos el pasado fin de semana. Y con esa expectación se presentó el puertorriqueño en el plató de El Hormiguero este pasado miércoles 29 de septiembre.

Era prácticamente inevitable que Pablo Motos no le preguntase por cómo estaba su relación con la cantante catalana y él no rehuyó la pregunta: «Muy guay, muy bien. Nos vemos mucho», fueron sus primeras palabras sobre Rosalía. Además, confesó que «hace cinco minutos» que había hablado con ella, por lo que ambos están continuamente intercambiándose mensajes.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de RA’ RAUW (@rauwalejandro)

Su historia de amor cautivó a sus fans desde que el pasado fin de semana compartieran sus primeras imágenes juntos. Rosalía y Rauw Alejandro aprovecharon el cumpleaños de la primera para publicar románticas instantáneas en las que se dedicaban gestos cariñosos, jugaban a la consola, paseaban en yate y se declaraban su amor.

Al margen de su romance con la intérprete de ‘Bagdad’, Rauw protagonizó otros grandes momentos durante su visita a El Hormiguero. Con el pretexto de su gira por España, que arranca este mismo 30 de septiembre en Madrid, para después viajar a Sevilla, Granada, Murcia, Barcelona, Valencia y que finalizará en Bilbao el 11 de octubre, se ha dado a conocer para el público español.

El de Puerto Rico ha sabido crear un auténtico éxito -Todo de ti-que supera los 364 millones de reproducciones en YouTube. Reconoce que «he llevado el éxito para bien, cada año me enfocaba en que fuera mejor que el pasado y lo logramos con esta canción». Asume que tenía un buen pálpito con el tema desde el principio: «Desde la noche en la que la hicimos sabíamos que era una canción con otra vibra, pero superó todas nuestras expectativas».

: Yo ya le conocía, estábamos buscando una colaboración con un deportista, pero no sabía si la idea de ir en patines le iba a gustar. Por suerte tenía una academia de patines y cuando le dijimos el concepto estaba flipando. Se cayó unas cuantas veces, pero yo también».

Rauw Alejandro dejó a Pablo Motos boquiabierto al enseñarle los diamantes que lleva en sus dientes: «Sí, llevo 4 diamantes. El dentista te hace un agujero en el diente y lo pega con un cemento que te dura años». También tiene el cuerpo repleto de tatuajes: «Empecé a los 16 años, mi madre no se tomó muy bien el primero, pero está curada de espanto. Llevo 11 años en el proceso, me gustaría tatuarme más, pero duele. Soy fanático del Alte y me gustan los tatuajes también».