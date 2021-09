Rosalía hace oficial su noviazgo con el cantante Rauw Alejandro

Lo suyo era un secreto a voces pero desde hace unas horas deja de serlo. Rosalía y Rauw Alejandro mantienen una relación sentimental que vive sus primeros meses de amor. La cantante española del momento había sido relacionada con el cantante puertorriqueño, pero no ha sido hasta la celebración del 28 cumpleaños de la catalana cuando los dos han dado oficialidad a lo suyo.

Y lo han hecho a golpe de imágenes románticas. Juntos en casa tumbados en el sofá, jugando a la consola o navegando a bordo de un yate. Puro amor en las instantáneas que han compartido a través de Instagram, cada uno en sus respectivos perfiles. Una celebración que nunca olvidará ya que se trata del anuncio de su nueva ilusión.

Para quien no conozca al nuevo novio de Rosalía, hay que decir que es más probable que conozca una de sus canciones más conocidas: «Aceleraste mis latidos… y es que me gusta todo de ti», dice el estribillo de su mayor éxito hasta la fecha. Ahora se puede fantasear con que esas bonitas líneas tuvieran a la española como musa inspiradora.

«Aunque se vaya el sol contigo el día nunca acaba 🎶 Feliz cumple bebe… 🎂🎉💕», a lo que ella contestó: «Tú mi 24 de diciembrE🤎». Como era de esperar los fans de ambos están enloquecidos con esta nueva pareja de guapos y famosos y las redes sociales arden con estas imágenes.

Detrás de su nombre artístico se esconde Raúl Alejandro y comparte edad (28) con Rosalía. Aunque empezó en la música hace seis años, no fue hasta el 2020 cuando empezó a sonar en las mejores listas de música urbana. Ya es todo un básico en la industria del reggaetón y cada una de sus canciones suele ir acompañada de millones de reproducciones en las plataformas digitales. Sin embargo, todavía no ha grabado ninguna con su novia, algo que sería todo un regalo para sus seguidores.

La historia de amor entre ellos comenzó con el ofrecimiento de Rosalía para ayudarle en la producción de Afrodisíaco, el primer disco de estudio del artista latinoamericano. El pasar tanto tiempo juntos convirtió en bueno aquello de que el roce hace el cariño. Una situación similar a la que vivió la intérprete de Aute Couture con C. Tangana, quien produjo varias canciones del álbum El Mal Querer y con el que mantuvo una breve relación.

Hace poco más de un mes que Rosalía habló del amor en una entrevista concedida a Alofoke Show, un conocido programa de radio de República Dominicana y allí mostraba lo difícil que le era mantener un noviazgo: Pa’ enamorarme a mí no es muy difícil, pero pa’ no desenamorarme yo en menos de unas semanas, ahí está el reto», comentaba. Eso sí, se definía como una chica detallista: «Con mi pareja me gusta regalarle cositas, tener detallitos. Soy muy detallista. Yo me fijo y si a mi pareja le gusta el Snapple (una bebida estadounidense), por ejemplo, pues se lo compro en el súper».