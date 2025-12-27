Leticia Sabater se atreve con la gastronomía: así es el plato que ha creado en un bar de Zaragoza

Leticia Sabater ha sabido reinventarse a lo largo de los años sin perder nunca su esencia ni su conexión con el público. Convertida en un personaje popular que trasciende generaciones, la cantante y presentadora ha encontrado en Zaragoza y en Aragón un territorio especialmente afín, tanto a nivel profesional como personal. Sus actuaciones en la comunidad se han vuelto habituales y su presencia es ya una constante en la agenda festiva de numerosas localidades.

Ahora, esa vinculación con la capital aragonesa da un paso más y se materializa en un terreno inesperado: la gastronomía. Sabater ha decidido poner su nombre y su personalidad a un plato creado en colaboración con Pokegoza, un restaurante ubicado en el barrio zaragozano de Delicias, especializado en comida a domicilio y propuestas contemporáneas. El resultado es una creación efímera y exclusiva que une el carácter desenfadado de la artista con una elaboración pensada para sorprender al paladar.

El plato de Leticia Sabater

La propuesta gastronómica lleva un nombre tan explícito como coherente con su impulsora: Poke Super Leti. Se trata de un plato de edición limitada, disponible únicamente durante un periodo concreto y elaborado de manera conjunta entre Leticia Sabater y el equipo de Pokegoza. Lejos de limitarse a una simple colaboración simbólica, la artista ha participado activamente en la concepción del poke, aportando ideas, sabores y una narrativa muy ligada a su personalidad pública.

Ha sido la propia Sabater quien se ha encargado de desgranar los ingredientes de esta creación, subrayando su carácter especial y diferenciador. El Poke Super Leti combina queso de textura muy cremosa con cebolla caramelizada, un ingrediente que la cantante no duda en asociar a su propio carácter, al que define como «dulce». A esta base se suman mango exótico y tropical, un huevo cocinado a baja temperatura, pollo crujiente y una salsa de bourbon que se presenta como el elemento más distintivo del plato.

Uno de los aspectos en los que más ha insistido Leticia Sabater es en la exclusividad de la salsa de bourbon que acompaña al poke. Según explica, se trata de una elaboración única, creada específicamente para este plato y no disponible en ninguna otra propuesta del restaurante ni en ningún otro establecimiento. La artista destaca que esta salsa ha sido preparada con especial cuidado, utilizando ingredientes de primera calidad y poniendo el acento en el mimo y la dedicación durante todo el proceso.

Para Sabater, este lanzamiento tiene además un fuerte componente emocional. Es la primera vez que un restaurante incorpora un plato con su nombre, un gesto que interpreta como una muestra de cariño y de reconocimiento. La artista no ha ocultado su entusiasmo ante esta experiencia, que vive como un nuevo hito dentro de una trayectoria marcada por la versatilidad y la capacidad de sorprender.

Un proyecto diferente y original

El Poke Super Leti no sólo es una creación limitada en el tiempo, sino también en el espacio. Solo puede degustarse en Zaragoza, una decisión que refuerza el vínculo entre la artista y la ciudad. El plato está disponible a través de plataformas de reparto como Glovo, Just Eat y Uber Eats, con horarios concretos: comidas de viernes a domingo entre las 13.00 y las 15.00 horas, y cenas de jueves a domingo de 20.00 a 23.00.

Esta exclusividad geográfica no es casual. Leticia Sabater ha manifestado en numerosas ocasiones el cariño especial que siente por Zaragoza y por Aragón, una tierra en la que asegura sentirse como en casa. La artista destaca la afinidad que percibe con los zaragozanos y los aragoneses, tanto en su manera de ser como en su forma de entender la vida, una conexión que considera muy similar a la suya propia.

Para Sabater, este proyecto gastronómico simboliza algo más que una colaboración puntual. Representa una nueva forma de estrechar lazos con una ciudad que la ha acogido con especial entusiasmo a lo largo de los años. La cantante celebra que un plato que solo puede degustarse en Zaragoza lleve su nombre y se muestra convencida de que quienes lo prueben compartirán su espíritu festivo y desenfadado.

Con esta iniciativa, Leticia Sabater suma una faceta más a una carrera marcada por la constante reinvención y la cercanía con el público. De los escenarios a la cocina, su nombre vuelve a asociarse a una propuesta singular que combina entretenimiento, identidad local y una experiencia pensada para no pasar desapercibida. Una apuesta que, fiel a su estilo, busca dejar huella y seguir alimentando una relación muy especial con Zaragoza.