El Barça arranca el motor a una semana de la Liga con una manita al Como

El Barcelona arrancó su motor en el Trofeo Joan Gamper y ya está listo para arrancar la Liga dentro de una semana en Mallorca después de la goleada al Como (5-0). Los de Hansi Flick, con un once muy titular, le endosaron una manita al duelo italiano dirigido por Cesc Fábregas. No hubo color en el Johan Cruyff con doblete de Fermín López, otro doblete de Lamine Yamal y un tanto más de Raphinha.

El Barça ya está listo. Los de Hansi Flick terminan la pretemporada tal y como terminaron el curso pasado en España, donde fueron campeones de todos los títulos nacionales. El equipo culé ya asusta de nuevo y arrasó al Como sin despeinarse con mucha facilidad. Raphinha y Lamine Yamal siguen enchufados, Joan García no encajó y la duda para el estreno liguero estará en el centro del campo, aunque Fermín hizo méritos para ser titular con dos goles.

El Trofeo Joan Gamper empezó con los discursos de Flick y Ter Stegen, y continuó con los reencuentros. Cesc Fábregas, en el banquillo del Como, y Sergi Roberto, como capitán de los italianos, volvían a verse las caras con su Barcelona. El cuadro blaugrana disputaba en el Johan Cruyff su último amistoso antes de arrancar la Liga dentro de una semana en Mallorca.

Hansi Flick salió con un once muy titular ante el Como. Joan García en portería y Rashford en la delantera supliendo al lesionado Lewandowski. Los dos de momento no están inscritos, por lo que su presencia en Son Moix está de momento en duda. La defensa culé la completaron Eric García, Araujo, Cubarsí y Balde. En el centro del campo jugaron de inicio De Jong, Pedri y Fermín. Y el ataque lo completaron Lamine Yamal y Raphinha.

El Barcelona inició dominando el partido con gran autoridad, aunque fue el Como quien avisó primero con una buena llegada que despejó Joan García atento bajo palos. Pero el primero en golpear fue el Barça. Fermín López aprovechó el primer error de los italianos en la salida de balón y puso el primero con un buen remate desde la frontal. 1-0 en el Gamper.

Goleada al descanso

El Barcelona estaba jugando a placer ante el Como y a los 35 minutos de partido hizo el segundo. Otra vez un Fermín López que estaba aprovechando a las mil maravillas la titularidad de Flick. Doblete para el andaluz y 2-0 en el Gamper. Otro disparo desde la frontal del área y directo a la escuadra.

La goleada del Barcelona solamente había comenzado. El equipo de Hansi Flick ya había arrancado el motor. Dos minutos después, en el 37, hizo el 3-0. Buena carrera de Rashford por banda derecha, pase de la muerte y Raphinha marcaba a placer. El partido estaba sentenciado y el Barça se estaba gustando.

El segundo de Fermín 🕸️ pic.twitter.com/SsURegsiLI — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 10, 2025

Rashy asiste, Rapha marca 🔥 pic.twitter.com/PkRuOM9WUG — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 10, 2025

Se estaba gustando tanto el Barcelona, que Lamine Yamal se quería unir a la fiesta goleadora del Gamper. Había dejado destellos, pero quería marcar. El favor se lo hizo Raphinha con una gran presión en el área pequeña del Como. Hubo falta, pero De Burgos no la quiso ver. El brasileño se la dejó al 10 culé y Yamal marcó a portería vacía. 4-0 al descanso. Pudieron ser más, pero en el descuento del primer tiempo, Rashford falló sin portero tras realizar una gran jugada individual.

La presión de Raphinha genera el cuarto 😮‍💨 pic.twitter.com/l9KLp1K5hI — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 10, 2025

Lamine firma la manita

Hansi Flick realizó un doble cambio al descanso. No quitó a todo el once de una tacada. Metió a Ferran Torres por Rashford y a Koundé por Eric. Ambos podrían ser titulares ante el Mallorca en la primera jornada de Liga. Tardó solamente tres minutos el Barça en lograr la manita en el segundo tiempo. Lamine Yamal volvió a mojar. Recibió la pelota dentro del área, algo escorado, y de primeras le pegó de manera brillante el segundo palo. Un golazo para hacer el 5-0 al Como.

Estaba siendo muy superado el Como de Cesc, que poco estaba pudiendo mostrar. Poco de Nico Paz también. Tras el descanso, salieron por parte de los italianos el ex del Betis Jesús Rodríguez y el ex del Real Madrid Jacobo Ramón. También salieron minutos después Diao y Alberto Moreno.

Otro doble cambio de Flick llegó en el 68. Entraron Gavi y Casadó por Pedri y De Jong. El técnico culé le estaba dando la mayoría de minutos al resto de la Liga, pensando ya en estar al 100% el próximo sábado ante el Mallorca. En el 70 se fue Sergi Roberto con una gran ovación por parte de la hinchada culé.

Fue en el 78 cuando llegó el carrusel de cambios culé. Entraron Christensen, Roony, Dro, Fernández y Gerard Martín. Se fueron al banquillo Araujo, Lamine Yamal, Fermín, Raphinha y Balde. Solamente Joan García completó los 90 minutos. El Barça goleó al Como y ya está listo para visitar al Mallorca el próximo sábado.