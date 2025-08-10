La afición del Barcelona ovaciona a Ter Stegen en su discurso: «Ha sido importante solucionar todo»

La afición del Barcelona ha consumado el paripé con Marc-André ter Stegen. De la crítica a volver a quererle, hasta el punto de ovacionarle en el Trofeo Joan Gamper, una vez que ha cedido a la presión del club. El portero recuperó la capitanía tras acceder a que mandaran su informe médico a la Liga y, por tanto, ha sido el encargado de hablar en la presentación del equipo. «Ha sido importante solucionar el tema entre el club y yo. Ahora es el momento de mirar hacia adelante», ha destacado entre aplausos.

Había muchas dudas sobre cómo sería el recibimiento de la afición, que en estas últimas semanas se ha mostrado de la forma más hostil posible con el guardameta. Instigados desde la propia entidad, que llegó a abrirle un expediente sancionador por acogerse a su derecho de no revelar su parte médico, los aficionados del Barça cargaron contra él, algo que venían ya en parte haciendo desde el tramo final del curso pasado.

Pero ahora todo es felicidad de nuevo en Can Barça. Después de que el alemán haya accedido a que la Liga valore si su lesión es o no de larga duración, lo que podría habilitar la inscripción de Joan García en caso afirmativo, todos quieren de nuevo a Ter Stegen. Y así se lo hicieron ver en la presentación del equipo, antes de la fiesta del Gamper.

Ter Stegen, como capitán, fue el encargado de dar el discurso. En él, habló sobre lo sucedido en las últimas semanas, habló sobre los nuevos retos que se les presentan en este curso y, también, sobre los nuevos fichajes. Se dio además una circunstancia, cuanto menos, curiosa: él y Joan García saltaron al césped con el mismo dorsal, con el 1 en la espalda.

«Compartimos todos la misma ilusión. Queremos volver al Camp Nou, donde queda muy poco. Ha sido importante solucionar el tema entre el club y yo y ahora es momento para mirar hacia delante. Tenemos mucha ilusión de arrancar esta temporada, es muy exigente, quedan muy pocos días y hemos trabajado para tener muchos éxitos», empezó diciendo Ter Stegen.

Después, habló sobre los fichajes, a los que les lanzó un mensaje: «Quiero darles todo apoyo mío». «Vamos a ser más fuertes con estos fichajes, estoy seguro que encajan muy bien en este vestuario. Vamos a luchar por todos los trofeos y esperamos que podamos ganar todos los títulos posibles», afirmó.

Después, dedicó unas palabras a Flick y su cuerpo técnico. El portero no se olvidó de lo que el entrenador logró el pasado curso, en el que lograron Liga, Copa, Supercopa y volvieron a ser competitivos, por fin, en Champions. «Gracias a Hansi y su staff. Hemos disfrutado mucho como aficionados, en la posición en la que desafortunadamente he estado. Tenemos una plantilla con mucho carácter, con mucha energía dentro y fuera y esperamos tener muchos éxitos», señaló.

Por último, acabó diciendo unas palabras en catalán a la afición. Fue lo único de su discurso –como hizo instantes antes Flick– que no pronunció en castellano el portero del Barcelona: «Us estimo culers. ¡Visca el Barça i visca Catalunya! (Os quiero culés. ¡Viva el Barça y viva Cataluña!)».