El Grupo ACS y Global Infrastructure Partners (GIP), parte de BlackRock, han completado con éxito su empresa conjunta para desarrollar una plataforma global de centros de datos, lo que supone un hito importante en el compromiso compartido de ambas empresas con la infraestructura digital, según ha anunciado la empresa española.

Este cierre, que se produce tras el cumplimiento de todas las condiciones previas en diciembre de 2025, posiciona a ACS y GIP para acelerar la entrega de instalaciones de última generación diseñadas para aquellos que buscan soluciones rápidas, escalables y sostenibles.

La plataforma, que se anunció en noviembre de 2025, se lanza con una cartera de proyectos en desarrollo de 1,7 GW en Europa, Estados Unidos y Australia. Además de la cartera de activos existente aportada por ACS a la plataforma, ACS sigue revisando una serie de proyectos potenciales a nivel mundial, que actualmente superan los 11 GW en América del Norte, Europa y Asia-Pacífico.

Centros de datos de ACS

Basándose en las probadas capacidades de ingeniería y construcción de ACS y en la experiencia en inversiones globales de ACS y GIP, la plataforma ofrecerá:

Servicios integrales durante todo el ciclo de vida : desde la adquisición del emplazamiento y la obtención de permisos hasta el diseño, la construcción y la explotación.

: desde la adquisición del emplazamiento y la obtención de permisos hasta el diseño, la construcción y la explotación. Estrategias energéticas integradas : incluyendo conexión a la red, abastecimiento de energías renovables y tecnologías avanzadas de refrigeración.

: incluyendo conexión a la red, abastecimiento de energías renovables y tecnologías avanzadas de refrigeración. Diseño modular y adaptable : que permite una rápida comercialización y flexibilidad para satisfacer las necesidades cambiantes de los clientes. • Sostenibilidad como eje central: priorizando la eficiencia y la reducción del impacto medioambiental.

: que permite una rápida comercialización y flexibilidad para satisfacer las necesidades cambiantes de los clientes. • Sostenibilidad como eje central: priorizando la eficiencia y la reducción del impacto medioambiental. Enfoque en la comercialización: proyectos iniciales en conversaciones con hiperescaladores y otros líderes tecnológicos globales.

Juan Santamaría, CEO del Grupo ACS, afirmó: «El equipo de la plataforma cuenta con una trayectoria probada y la capacidad de operar con una profunda experiencia en la entrega de infraestructuras complejas. Nuestra unión de fuerzas con GIP nos permitirá ofrecer la infraestructura que impulsa el crecimiento de la IA y la nube a nivel mundial, al tiempo que incorporamos tecnología e innovación en cada etapa».

ACS Group es una organización global, integrada y diversa que desarrolla, invierte, diseña, construye y opera proyectos en tecnología avanzada, transición energética, movilidad sostenible, minerales críticos, recursos naturales, infraestructura social e ingeniería civil a gran escala. El grupo cuenta con 157.000 empleados en todo el mundo y unos ingresos superiores a 50.000 millones de dólares en 2025.