El Barcelona presenta a Ter Stegen y a Joan García ¡con el mismo dorsal! en el Trofeo Joan Gamper

El Barcelona presentó a toda su plantilla este domingo en el estadio Johan Cruyff antes del comienzo del Trofeo Joan Gamper contra el Como y lo hizo otorgándole el mismo dorsal a Ter Stegen y a Joan García. Un hecho sin precedentes y que demuestra que el club culé ya ha perdonado del todo a su actual capitán.

El Barcelona, una hora antes del arranque del Trofeo Joan Gamper ante el Como, presentó a toda su plantilla frente a los socios culés presentes en el Johan Cruyff. Uno a uno, todos los jugadores culés fueron presentados, saltaron al césped y acudieron al centro del campo saludando a la afición.

El momento más llamativo surgió cuando Joan García y Ter Stegen saltaron al campo con el mismo dorsal. Los dos con el ‘1’ a la espalda. Un dorsal que pertenece el portero alemán y con el que a la vez debutó el nuevo fichaje en la gira asiática. También lo hará ante el Como en el último amistoso culé antes de iniciar la Liga.

Si el Barça logra inscribir a tiempo a Joan García antes de la primera jornada de Liga, el ex portero del Espanyol debutará con el dorsal 1 en Mallorca mientras Ter Stegen se recupera de su lesión. El guardameta alemán cedió a la presión del Barcelona y le dio su consentimiento al club para que este mandase su informe médico a la Liga. Si la patronal señala que su lesión es de larga duración, Marc no volverá hasta enero y el dorsal 1 será de Joan hasta como mínimo ese momento.

Ter Stegen cedió a la presión, firmó el informe médico de su lesión y el Barcelona le perdonó. El club azulgrana le retiró el expediente y le devolvió la capitanía que un día antes le había retirado. El alemán apareció en escena en el Gamper con un discurso dirigido a la afición blaugrana. Saltó con su dorsal 1 a la espalda, aunque ahora pertenezca a Joan García, en un gesto de buena fe por parte de la entidad. La relación entre ambos se ha encauzado justo a tiempo antes de exponerse ante la afición en este último amistoso de pretemporada.