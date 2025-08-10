Lamine Yamal se ha realizado un tremendo cambio de imagen que estrenará este domingo en la disputa del Trofeo Joan Gamper contra el Como en el estadio Johan Cruyff. El Barcelona disputa a partir de las 21:00 su último amistoso de pretemporada antes de arrancar la Liga el próximo sábado en Son Moix contra el Mallorca.
Lamine Yamal ha pasado en los últimos días por el peluquero para realizarse un nuevo cambio de look. La última vez que cambió su pelo fue antes de la final de la Copa del Rey disputada el pasado 26 de abril contra el Real Madrid en Sevilla. La perla culé estrenó un peinado rubio intenso que revolucionó las redes. Y lo hizo sin avisar a nadie y presentándose en la previa con un gorro de lana para no desvelarlo hasta el último momento.
Ahora, a una semana de empezar de manera oficial la temporada 25/26, Lamine Yamal va a volver a estrenar look. Lo hará contra el Como en el Trofeo Joan Gamper que se disputa este domingo en el estadio Johan Cruyff. La joven estrella azulgrana se estrena ante su público con el ’10’ de Messi a la espalda y lo hace con un nuevo cambio de imagen que no dejará indiferente a nadie.
Lamine Yamal se ha vuelto a teñir el palo con un color parecido aunque diferente. Un rubio algo menos intenso, pero más llamativo que estrenará ante su gente en un estadio con solamente 6.000 espectadores. Aunque el resto de aficionados culé que quieran seguir el partido lo podrán hacer a través del canal oficial de Youtube del club catalán.
El Barcelona disputa ante el Como este domingo su último amistoso de pretemporada antes de debutar en Liga el próximo sábado contra el Mallorca en Son Moix. Un último duelo de preparación antes de comenzar lo verdaderamente importante.