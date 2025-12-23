MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Muere Luis Infante, ex director de ‘MARCA’ y referente del periodismo deportivo en España

El periodista falleció a los 82 años de edad

El diario 'El País' evita referirse a los asesinos de los propietarios de un chalet en Elche como okupas

Alerta total por la tormenta solar severa que llega a la Tierra a partir de este día: qué va a pasar y cómo nos afectará

Luis Infante
David Padilla

El periodismo deportivo está de luto tras la muerte de Luis Infante, ex director del diario MARCA y una de las figuras más influyentes en la historia reciente de la prensa deportiva en España.

Infante estuvo durante décadas en MARCA. A lo largo de su trayectoria ocupó distintos cargos de responsabilidad hasta llegar a la dirección del medio en 1987, etapa en la que contribuyó a levantar las ventas del periódico hasta topes inimaginables. También fue el creador de la Liga Fantástica, uno de los éxitos del periódico.

Un estilo muy definido y un modelo de éxito

Su visión del periodismo combinaba el rigor informativo con un lenguaje cercano, capaz de trasladar la emoción del deporte a millones de lectores aficionados al deporte.

Durante su etapa como director, MARCA vivió momentos clave del deporte español e internacional y siempre defendió un periodismo comprometido con la actualidad deportiva, pero también con el análisis y la opinión, apostando por firmas reconocidas y por el talento joven dentro de la redacción.

10 años después de su nombramiento como director, Luis Infante decidió ceder su cargo a Manuel Saucedo y pasó a ocupar el cargo de editor de MARCA.

Más allá de los cargos, quienes trabajaron con él destacan su carácter apasionado, su profundo conocimiento del deporte y su capacidad para liderar equipos en entornos de alta exigencia. Fue mentor de numerosos periodistas que hoy ocupan puestos destacados en distintos medios de comunicación.

La noticia de su muerte ha generado numerosas muestras de condolencia en el mundo del deporte y de la comunicación. Clubes, periodistas, directivos y lectores han recordado su figura como la de un profesional comprometido y un enamorado del deporte.

 

Con la muerte de Luis Infante se va una figura de calado en el periodismo deportivo español, pero queda su legado: una forma de entender la información deportiva que marcó a generaciones de lectores y profesionales.

Lo último en Sociedad

Últimas noticias