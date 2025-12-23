Muere Luis Infante, ex director de ‘MARCA’ y referente del periodismo deportivo en España

El periodismo deportivo está de luto tras la muerte de Luis Infante, ex director del diario MARCA y una de las figuras más influyentes en la historia reciente de la prensa deportiva en España.

Infante estuvo durante décadas en MARCA. A lo largo de su trayectoria ocupó distintos cargos de responsabilidad hasta llegar a la dirección del medio en 1987, etapa en la que contribuyó a levantar las ventas del periódico hasta topes inimaginables. También fue el creador de la Liga Fantástica, uno de los éxitos del periódico.

Un estilo muy definido y un modelo de éxito

Su visión del periodismo combinaba el rigor informativo con un lenguaje cercano, capaz de trasladar la emoción del deporte a millones de lectores aficionados al deporte.

Durante su etapa como director, MARCA vivió momentos clave del deporte español e internacional y siempre defendió un periodismo comprometido con la actualidad deportiva, pero también con el análisis y la opinión, apostando por firmas reconocidas y por el talento joven dentro de la redacción.

10 años después de su nombramiento como director, Luis Infante decidió ceder su cargo a Manuel Saucedo y pasó a ocupar el cargo de editor de MARCA.

Más allá de los cargos, quienes trabajaron con él destacan su carácter apasionado, su profundo conocimiento del deporte y su capacidad para liderar equipos en entornos de alta exigencia. Fue mentor de numerosos periodistas que hoy ocupan puestos destacados en distintos medios de comunicación.

⚫ MARCA, de luto. Hoy se nos va un pedacito muy importante de nuestra historia. DEP pic.twitter.com/CQVid1WOdB — MARCA (@marca) December 23, 2025

La noticia de su muerte ha generado numerosas muestras de condolencia en el mundo del deporte y de la comunicación. Clubes, periodistas, directivos y lectores han recordado su figura como la de un profesional comprometido y un enamorado del deporte.

Comunicado Oficial: fallecimiento de Luis Infante. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) December 23, 2025

Con la muerte de Luis Infante se va una figura de calado en el periodismo deportivo español, pero queda su legado: una forma de entender la información deportiva que marcó a generaciones de lectores y profesionales.